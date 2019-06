Fałszywe aplikacje do czyszczenia systemu coraz popularniejsze

Eksperci z firmy Kaspersky wykryli dwukrotny wzrost liczby osób zaatakowanych przy użyciu fałszywych narzędzi do czyszczenia systemu – programów stworzonych w celu podstępnego nakłonienia użytkowników do zapłacenia za rzekomą naprawę poważnych problemów z komputerem. W ciągu roku liczba takich użytkowników wzrosła do 1,5 miliona!