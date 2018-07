Faktoring pełny i niepełny. Poznaj różnice

Nawet 9 tys. polskich firm skorzystało w 2017 roku z faktoringu – tak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów (PZF). Przedsiębiorcy doceniają tę formę finansowania bieżącej działalności, ponieważ daje ona możliwość zamiany na gotówkę należności wynikających z faktur z odroczonym terminem płatności, a co za tym idzie – przynosi wiele korzyści. Aby jednak faktoring mógł sprostać oczekiwaniom i potrzebom firmy, musi być dostosowany do jej specyfiki.

Faktoring pełny – na czym polega?

W faktoringu pełnym odpowiedzialność związana z niewypłacalnością kontrahenta leży po stronie firmy faktoringowej (tzw. faktora). Dzięki temu przedsiębiorca (faktorant) nie jest obarczony żadnym ryzykiem – nie ponosi on dodatkowych kosztów, jeżeli kontrahent nie ureguluje należności wynikających z wystawionej mu faktury.

Faktoring pełny najczęściej zabezpieczony jest polisą klienta. Oznacza to, że faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta w ramach wybranej przez przedsiębiorcę polisy i na zasadach określonych w umowie.

Czym jest faktoring niepełny?

W przypadku faktoringu niepełnego to przedsiębiorca ponosi ryzyko związane z niewypłacalnością partnera biznesowego. Jeżeli kontrahent nie ureguluje należności wynikającej z faktury, to właśnie faktorant zobowiązany jest do zwrotu uzyskanych wcześniej środków. Czynności windykacyjne i inne działania dotyczące odzyskania należności leżą po jego stronie.

Który rodzaj faktoringu wybrać?

Podstawowa różnica między faktoringiem pełnym a niepełnym dotyczy ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahenta.

Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na faktoring niepełny, powinien zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami, starannie dobierając swoich partnerów handlowych i podejmując współpracę z rzetelnymi, sprawdzonymi kontrahentami. Jeśli jego kontrahent nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie, to właśnie on zobowiązany będzie do zwrotu pełnej kwoty na rzecz firmy faktoringowej.

W przypadku faktoringu pełnego przedsiębiorca po przekazaniu faktury do realizacji właściwie nie musi prowadzić żadnych działań zmierzających do odzyskania należności. Firma faktoringowa zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami – od dnia ich nabycia do dnia spłaty przez kontrahenta lub wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zanim zdecydujesz się na konkretne rozwiązanie, przeanalizuj wszystkie „za” i „przeciw”. Chociaż faktoring pełny może się okazać droższym rozwiązaniem, daje pełne zabezpieczenie w razie niewypłacalności kontrahenta.