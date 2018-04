Faktoring i forfaiting – instrumenty zarządzania należnościami

Faktoring i forfaiting – gwarancja płynności finansowej przedsiębiorstwa

Faktoring i forfaiting to dwa narzędzia, dzięki którym przedsiębiorca niemal natychmiast po wykonaniu sprzedaży lub usługi uzyska swoją wierzytelność od faktora lub forfaitera. Choć usługi te są do siebie podobne, mają wiele zasadniczych różnić. Są też przeznaczone dla nieco innych przedsiębiorstw, inny jest też sposób obsługi długu.

Faktoring – płynne zarządzanie wierzytelnościami

Faktoring polega na przejęciu przez podmiot trzeci prawa do wierzytelności dłużnika. Odbywa się to w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub usług nastąpiła z odroczonym terminem płatności. W usłudze faktoringu występują trzy strony stosunku prawnego:

faktor – podmiot, który przejmuje wierzytelność;

faktorant – przedsiębiorstwo sprzedające towary lub usługi;

dłużnik – firma, która nabyła od faktoranta towar lub usługę.

Po wykonaniu dostawy lub wykonaniu usługi, faktorant zobligowany jest do przekazania faktury faktorowi. Ten, w następstwie, wypłaca faktorantowi zaliczkę – najczęściej w wysokości 90% wartości faktury. Pozostałą kwotę, pomniejszoną o swoją prowizję, faktor wypłaca faktorantowi po otrzymaniu wierzytelności od dłużnika.

Ułatwienie obsługi finansowej firmy

Dzięki takiemu rozwiązaniu, zarządzanie wierzytelnościami przez przedsiębiorcę zostaje w znacznym stopniu uproszczone. W przypadku zastosowania faktoringu pełnego, to faktor podejmuje ryzyko związane z niedotrzymaniem terminu płatności przez dłużnika. Jednocześnie, to na faktorze spoczywa obowiązek windykacji zaległych należność.

Pozwala to na zdecydowanie szybsze odzyskiwanie długu, jak również otwiera przed przedsiębiorcą możliwość dynamicznego inwestowania odzyskiwanych środków. Ponadto, przedsiębiorstwo faktoranta jest de facto zwolnione z konieczności prowadzenia działu windykacji, bowiem za całość zobowiązań dłużnika odpowiada sam faktor.

Forfaiting – odpowiedni instrument dla handlu międzynarodowego

W przeciwieństwie do faktoringu, który na ogół powiązany jest z powtarzającymi się transakcjami dokonywanymi między stale współpracującymi przedsiębiorstwami, forfaiting przede wszystkim dotyczy pojedynczych transakcji międzynarodowych o dużej wartości. Odroczenie płatności w przypadku forfaitingu może mieścić się nawet w okresie od 6 miesięcy do 10 lat.

Analogicznie do faktoringu, stronami forfaitingu są następujące podmioty:

forfaiter – instytucja finansowa, nabywająca wierzytelność handlową;

forfaitysta – podmiot gospodarczy zbywający wierzytelność na rzecz forfaitera;

dłużnik – podmiot nabywający towary lub usługi od forfaitysty.

W tym przypadku, forfaiter wykupuje wierzytelność od forfaitysty od razu w całości. Wynagrodzeniem forfaitera będą odsetki dyskontowe, których wysokość uzależniona będzie przede wszystkim od wysokości wierzytelności. Istnieją dwie formy zabezpieczenia nabywanej wierzytelności, tj. poręczenie oraz awal (poręczenie wekslowe).

Szybka wypłata przy dużych transakcjach

Forfaiting najczęściej przyjmuje formę forfaitingu właściwego, co oznacza, że cała odpowiedzialność za odzyskanie wierzytelności spoczywa na forfaiterze (brak prawa regresu). W związku z tym przedsiębiorca, który decyduje się na takie narzędzie, natychmiast po dokonanej transakcji otrzymuje należność za dokonaną transakcję i nie ponosi ryzyka finansowego za niewypłacalność dłużnika.

Ze względu na duże sumy, jak i niejednokrotnie wieloletnie odroczenie terminów płatności, forfaiting jest idealnym rozwiązaniem dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Usługa forfaitingu pozwala na szybkie odzyskiwanie wkładu finansowego i dokonywanie kolejnych, dużych inwestycji.

Faktoring i forfaiting – nowoczesne usługi dla przedsiębiorców

Zarówno faktoring jak i forfaiting to dwie nowoczesne usługi pozwalające na płynne zarządzanie wierzytelnościami. Umożliwiają one przedsiębiorcom szybkie odzyskiwanie środków w przypadku transakcji o odroczonym terminie płatności. Pozwala to na dynamiczne inwestowanie, a ponadto odciąża firmę z konieczności przeprowadzania postępowań windykacyjnych.

Dzięki takim rozwiązaniom, firma korzystająca z usług faktoringu lub forfaitingu zachowuje płynność finansową i stabilizuje swoją sytuację na rynku. Choć to wciąż usługi, które dopiero dojrzewają w świadomości polskich firm, ich popularność zdecydowanie rośnie. Korzyści płynące z faktoringu i forfaitingu są bowiem bezdyskusyjne, co docenia coraz większa ilość przedsiębiorców.