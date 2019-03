Faktoring czy kredyt? Porównanie, gdzie zyskasz więcej.

Dla kogo faktoring?

Przyjęło się, że faktoring wybierają firmy, które nie mogą lub nie chcą skorzystać z kredytu obrotowego. Jednak nie jest to tylko „plan B”. Faktoring to przede wszystkim wielozadaniowe narzędzie, które usprawni funkcjonowanie naszej firmy na różnych płaszczyznach. Mogą z niego korzystać firmy z:

krótkim stażem rynkowym, trudną sytuacją finansową (zaległości w ZUS, US), stałą grupą odbiorców, planujące ekspansję na rynki zagraniczne, rozpoczynające współpracę z nowymi kontrahentami.

Jak w każdej usłudze finansowej, firma powinna spełnić określone warunki. Jeśli przedsiębiorstwo ma krótki staż, musi pochwalić się stabilną współpracą z godnymi zaufania kontrahentami. Trudna sytuacja finansowa powinna bronić się potencjałem rozwojowym, a stała grupa odbiorców nie może opierać się na jednorazowych transakcjach.

Dla kogo kredyt obrotowy?

Wybór najkorzystniejszej opcji finansowania dla przedsiębiorstwa powinna poprzedzić analiza biznesowa potrzeb i planów na przyszłość. Kredyt obrotowy wymaga od przedsiębiorcy m.in. przedstawienia tzw. twardych zabezpieczeń, takich jak: hipoteka, zastaw majątku, przewłaszczenie. Nie jest tu jednak tak istotna analiza dłużników oraz historia współpracy z nimi. Kredyt obrotowy to tylko finansowanie. Firma nie otrzymuje w pakiecie ani monitoringu płatności ani ewentualnej windykacji w stosunku do kontrahenta. Pieniądze z kredytu zazwyczaj mają określony cel wykorzystania, który podlega kontroli przez bank.

Korzyści faktoringu i kredytu obrotowego

Faktoring skupia się na ocenie potencjału firmy, a nie analizie jej przeszłości, osiągnięć i aktualnych dóbr. Wypłata należności następuje niemal od razu (zazwyczaj w ciągu 24 godzin) po wykonaniu usługi i przekazaniu faktury do firmy faktoringowej - to jedna z kluczowych zalet. Należy jednak pamiętać, że jest to również usługa administracyjna. Istotą faktoringu jest powierzenie naszych wierzytelności faktorowi, który przejmuje obowiązek monitorowania płatności kontrahentów. W praktyce możemy zaoszczędzić mnóstwo czasu, który dotychczas poświęcaliśmy na pilnowanie terminowości spłat. Jakkolwiek faktoring umożliwia przeprowadzenie windykacji, nie jest to usługa tożsama i nie sprawdzi się w sytuacji, gdy nasi kontrahenci budzą wątpliwości.

Co wybrać - kredyt obrotowy czy faktoring?

Obie usługi pozwalają na przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa i sprawdzą się zarówno w przypadku małych, jak i dużych firm. Standardowo kredyt obrotowy przyznaje się na 12 miesięcy a faktoring jest nastawiony na długoterminową współpracę. Największym minusem kredytu jest to, że firma posługuje się środkami, które nie są jej, więc będzie musiała nie tylko je zwrócić, lecz także ponieść dodatkowe koszty w postaci odsetek i prowizji dla banku. W przypadku faktoringu firma po prostu otrzymuje wcześniej pieniądze, które i tak się jej należą. Środki „zamrożone” w fakturach szybciej trafiają do dyspozycji przedsiębiorcy. W obu rozwiązaniach przeprowadzana jest weryfikacja. W faktoringu nacisk kładzie się na wiarygodność i dobrą dyscyplinę płatniczą naszych partnerów biznesowych. Jeśli jesteś zainteresowany usługami firmy faktoringowej warto rozpocząć poszukiwania od wejścia na stronę Bibby Financial Services. To jeden z największych niezależnych dostawców usług finansowych.