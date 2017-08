Faketoken atakuje użytkowników aplikacji taksówkowych i car sharing

Rynek aplikacji mobilnych rozwija się, oferując coraz więcej usług, które wiążą się z przechowywaniem poufnych informacji finansowych. Przykładem mogą być usługi oraz aplikacje umożliwiające organizowanie wspólnych przejazdów i zamawianie taksówek, które wymagają informacji dotyczących karty bankowej użytkownika. Aplikacje te, zainstalowane na milionach urządzeń z systemem Android na całym świecie, stanowią atrakcyjny cel dla cyberprzestępców, którzy znacząco rozszerzyli funkcjonalność szkodliwego oprogramowania bankowości mobilnej.

Nowa wersja trojana Faketoken monitoruje aplikacje na żywo, a gdy użytkownik uruchomi określony program, nakłada na niego swoje okno phishingowe w celu kradzieży danych dotyczących karty bankowej ofiary. Trojan ma identycznie wyglądający interfejs, dzięki czemu nakłada się natychmiast i w całkowicie niewidoczny sposób. Z badania przeprowadzonego przez Kaspersky Lab wynika, że cyberprzestępcy atakują przy użyciu tego oprogramowania najpopularniejsze międzynarodowe usługi umożliwiające zamawianie przejazdów oraz dzielenie kosztów transportu.

Co więcej, trojan kradnie wszystkie przychodzące wiadomości SMS poprzez przekierowywanie ich do swoich serwerów, umożliwiając przestępcom uzyskanie dostępu do wysyłanych przez bank jednorazowych haseł weryfikacji transakcji lub innych wiadomości wysyłanych przez omawiane serwisy.

Nakładanie własnych elementów to funkcja występująca w wielu szkodliwych aplikacjach mobilnych. W zeszłym roku Kaspersky Lab informował o modyfikacji trojana Faketoken, która atakowała ponad 2 000 aplikacji finansowych na świecie, podszywając się pod różne programy i gry, często imitując narzędzie Adobe Flash Player. Od tego czasu Faketoken został rozwinięty i zwiększył zasięg geograficzny swojej działalności.

Nowa wersja trojana Faketoken atakuje obecnie głównie użytkowników rosyjskich. Jednak rozkład geograficzny ataków może w przyszłości zostać łatwo rozszerzony. Miało to miejsce już wcześniej w przypadku poprzednich wersji trojana Faketoken oraz innych zagrożeń bankowych.

Badacze wykryli również ataki przy użyciu trojana Faketoken na inne popularne aplikacje mobilne, takie jak programy pozwalające na planowanie podróży, rezerwowanie hoteli, płacenie mandatów, a także aplikacje wykorzystujące system płatności Android Pay. Faketoken może także nakładać własne formularze podczas korzystania ze Sklepu Play firmy Google.

W celu zapewnienia ochrony przed trojanem Faketoken oraz innymi zagrożeniami dla systemu Android firma Kaspersky Lab zaleca użytkownikom, aby nie instalowali aplikacji z nieznanych źródeł i wykorzystywali na swoich urządzeniach rozwiązanie bezpieczeństwa.