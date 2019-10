Fake news o śmierci Muńka Staszczyka obiega internet

Złośliwa kampania została stworzona głównie z myślą o użytkownikach wersji mobilnej Facebooka. Po kliknięciu w link informujący nas w tytule o rzekomej śmierci Muńka Staszczyka - lidera zespołu T.Love, zostajemy przekierowani do serwisu WWW „Warszawa24-PIS” - nieprawdziwego portalu informacyjnego. Strona podaje skrót artykułu, w którym przekazuje, że Muniek miał 55 lat i „zmarł w jednym z londyńskich szpitali”. Po kliknięciu w przycisk „Pokaż więcej”, wyświetla się ankieta oraz fałszywa informacja o możliwości wygrania drogiego smartfona. Odwiedzający jest przy tym proszony o podanie pełnych danych do karty płatniczej, by w ten sposób opłacić rzekomą przesyłkę za wygrany telefon.

Śmierć artysty to pułapka!

Jak ostrzega Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń w ESET, ta pułapka żeruje na tzw. fake newsie. - Nieprawdziwa informacja o śmierci artysty jest wabikiem, który ma sprawić, że wiadomość w sposób wirusowy dotrze do jak największej liczby osób. Udostępniając takie informacje, nie tylko przyczyniamy się do szerzenia błędnych wiadomości, ale również możemy sami paść ofiarą ankiety wyłudzającej od nas dane karty płatniczej. Taki mechanizm pozyskiwania informacji płatniczych jest często wykorzystywany przez cyberprzestępców. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce np. miesiąc temu, kiedy użytkownicy byli przekonywani do wypełnienia fałszywej ankiety Lidla, która bazowała na tym samym mechanizmie kradzieży danych – dodaje Sadkowski.

Podsumowując:

Nie klikaj

Nie udostępniaj

Jak już przypadkiem klikniesz, to nie podawaj nigdzie swoich danych

Zgłaszaj podejrzane wpisy obsłudze serwisu

Powiadom znajomych, aby nie padli ofiarą przestępców

-