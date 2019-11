Fajne Granty na naukę programowania od T-Mobile

Fajne Granty to program realizowany przez Fundację CoderDojo Polska i firmę T‑Mobile Polska. Jego celem jest wsparcie inicjatyw i środowisk zajmujących się szerzeniem nauki programowania skierowanej do społeczności lokalnej. W ramach Fajnych Grantów można otrzymać środki i sprzęt, który pozwoli zrealizować zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii.

Stwórz technologiczne pudełko!

Uczestnicy jednej z poprzednich edycji wykorzystali z pozoru niepasujące do siebie elementy, by stworzyć ekorobota. Przyznany grant umożliwił im zakup kilku niezbędnych części elektronicznych. Natomiast wyzwaniem, które czeka na uczestników tegorocznej edycji programu, jest wymyślenie scenariusza zajęć wraz z materiałami potrzebnymi do ich przeprowadzenia. Warunek konieczny: wszystko musi zmieścić się w jednym, niezbyt dużym pudełku.

Zanim zespół wyśle swoje zgłoszenie do programu, musi zrealizować zadanie eliminacyjne: wspólnie wymyślić scenariusz zajęć oraz przygotować listę niezbędnych materiałów. Pomysł należy opisać w zgłoszeniu dostępnym na stronie www.fajnegranty.pl.

Następnie Komisja Grantowa, złożona z ekspertów z branży nowych technologii oraz przedstawicieli instytucji wspierających nowoczesną edukację, przydzieli środki na realizację najlepszych scenariuszy.

Misją laureatów będzie wypełnienie dwóch pudełek (o wymiarach 53x43x28,5 cm, wielkość walizki transportowej) sprzętem o wartości do 1000 złotych każde. Zawartość pudełek powinna być identyczna. Za pomocą materiałów z pierwszego pudełka uczestnicy konkursu będą realizować warsztaty, a drugi egzemplarz prześlą do siedziby Fundacji CoderDojo wraz z dokumentacją rozliczeniową, aby otrzymać zwrot kosztów. Wszystkie przesłane pudełka wezmą udział w drugim etapie rozgrywki.

Impuls do wszechstronnego rozwoju

Nadesłane Fajne Pudełka zostaną ocenione przez mentorów CoderDojo podczas zajęć z Ninja, czyli podopiecznymi Fundacji. Brane pod uwagę będą głównie dwa kryteria: innowacyjność oraz możliwość wykorzystania sprzętu już po zakończeniu programu grantowego. Autorzy najlepszego pomysłu otrzymają zaproszenia na specjalne warsztaty w siedzibie partnera, firmie T‑Mobile Polska.

Zgłoszenia do programu Fajne Granty T‑Mobile przyjmowane są do 13.12.2019 r. poprzez stronę www.fajnegranty.pl.