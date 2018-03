Fajne aplikacje na telefon, o których nie miałeś pojęcia!

Aplikacje, które ułatwiają pracę

Dzięki nim, praca staje się łatwiejsza i jest szybciej wykonywana. Dysk Google, to jedna z lepszych aplikacji na telefon jaka powstała. Wszystkie najważniejsze dokumenty możemy natychmiast przenieść z maila na dysk. Jest to przydatne tym bardziej, że wszyscy mamy maile w telefonie, a stały dostęp do dokumentów ułatwia pracę. Google Keep to notatnik, który pozwala na tworzenie list i nie tylko. W notatniku zapiszemy wszystko, a inteligentna aplikacja przypomni nam o wszystkich wydarzeniach i zadaniach. Dzięki temu o niczym nie zapomnimy, a jednocześnie nie musimy o niczym pamiętać. Aplikacja została zaprogramowana tak, aby można ją było zsynchronizować między urządzeniami. iOS obsługuje aplikację Fantastical, która jest kalendarzem, ale nie byle jakim. Łatwa w obsłudze sprawdzi u osób, które są bardzo zabiegane i potrzebują mieć pod ręką wszystkie najważniejsze wydarzenia i daty.

Rozrywkowa funkcja aplikacji

Przede wszystkim pozwala czerpać przyjemność z codziennego życia. Spotify działa zarówno na Androidzie i iOS. Pozwala na nieograniczony dostęp do muzyki. Teraz słuchać można wszędzie. Aplikacja poleca również utwory, które wpisują się w nasz gust muzyczny. Nie wiesz jak nazywa się piosenka, a masz ochotę na ciągłe słuchanie jej? Nic prostszego. Shazam pozwoli rozpoznać Ci tytuł i wykonawcę. Wystarczy odpalić aplikację, która sama rozpozna melodię. Endomondo zostało stworzone dla ludzi aktywnych fizycznie. Aplikacja mierzy nasze pokonane kilometry, pozwala na porównywanie wyników ze znajomymi i udostępnianie postępów w portalach społecznościowych. Adobe Clip to program stworzony do szybkiego montażu wideo. Szczególnie polecana osobom, które interesują się filmem i fotografią. Dzięki niej, szybko zmontujemy film, który stworzyliśmy za pomocą telefonu. Enlight to edytor zdjęć dostępny tylko na iOS. Dzięki niemu w szybkim czasie przerobimy nasze fotografie i dodamy efekty, które stworzą nietypowy obraz. Audioteka to kolejna aplikacja. Dostęp do audiobooków nigdy nie był tak łatwy. Bogata biblioteka pozwala wybrać wiele interesujących lektur. Doskonała opcja dla osób, które na co dzień nie mają czasu na czytanie książek. Słuchać można w domu podczas codziennych czynności lub w drodze do pracy samochodem.

Stały kontakt z bliskimi

Tu prym wiedzie Facebook. Poza nim są też inne aplikacje np. Snapchat. Aplikacja pozwala na robienie zdjęć i przerabianie ich. Cała zabawa polega na tym, że zdjęcia są dostępne tylko przez kilka sekund. W krótkim czasie można podzielić się ze znajomymi wieloma ciekawymi wydarzeniami. Tweetbot to aplikacja do obsługi Twittera, ale dostępna tylko na iOS.

Możliwości technologiczne

Niezależnie od ilości aplikacji często spotykamy się z problemami transferu. Internet słabo chodzi, a my nie możemy w danej chwili sprawdzić najważniejszych rzeczy, które paradoksalnie mamy pod ręką. Rozwiązanie przyniósł Folx - sieć komórkowa, którą pobieramy przez internet to świetna alternatywa dla telefonu na kartę. Dzięki niej mamy gwarancję stałego rachunku, a także kilkanaście Gb szybkiego internetu.