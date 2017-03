Facebook zniszczył nam życie? Media społecznościowe uzależniają tak samo jak alkohol, narkotyki i hazard - alarmują psychologowie

Facebook łączy ze sobą już ponad 1,7 miliarda osób na całym świecie. To blisko 1/4 wszystkich mieszkańców globu. Paradoksalnie jednak nigdy nie byliśmy tak daleko od siebie. Ciągłe wystawienie na widok publiczny buduje w nas nieustającą potrzebę kreowania swojego wizerunku. Poczucie własnej wartości definiuje się dzisiaj za pomocą lajków, statusu związku i starannie wyretuszowanych zdjęć. Facebook stał się przedłużeniem dziecięcej fantazji – oto możemy być w oczach innych kim tylko chcemy. Publiczna aprobata jest upajająca i prowadzi do... uzależnień.

W książce „Sfejsowani”, która niedawno trafiła do polskich księgarni, dr Susana Flores stawia bezlitosną diagnozę, podciągając tzw. syndrom FAD (Facebook Addiction Disorder) pod kategorię nałogu, takiego jak: alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, problemy z hazardem czy zaburzenia odżywiania. Jest równie wyniszczający psychicznie i trudno z nim zerwać. I choć, mimo wszystko, rzeczywistość Facebooka pozostaje czysto wirtualna, to jego użytkownicy coraz częściej odnoszą wrażenie, że tylko to, co zaistniało w sieci wydarzyło się naprawdę.

Dr Susana Flores jest psychologiem klinicznym, specjalistką w zakresie terapii zachowań kompulsywnych i uzależnień. Jej książka stanowi efekt wieloletnich badań nad mediami społecznościowymi. Wyjaśnia w nich dlaczego Facebook tak nas rozprasza, niepokoi i zwyczajnie szkodzi prawdziwym relacjom międzyludzkim. To ponad tuzin opisanych przez dr Flores przypadków realnych zagrożeń, które niesie ze sobą uzależnienie od portali społecznościowych. Czytelnik poznaje i dobre, i złe aspekty naszej fascynacji mediami społecznościowymi. Zaczyna rozumieć, dlaczego ludzie komunikują się w internecie inaczej niż w rzeczywistości, w jaki sposób te interakcje mogą nieść negatywne skutki emocjonalne oraz jakie starania poczynić, by na nowo złapać równowagę. Liczne wskazówki zawarte w lekturze pomagają poradzić sobie z niezdrowymi nawykami i w efekcie, wylogować się do życia.

Dr Susana Flores – psycholog kliniczny z wieloletnią praktyką specjalizująca się w zachowaniach kompulsywnych i terapii uzależnień. Zauważyła, że coraz więcej osób trafia do jej gabinetu z powodu social mediów, a wciąż brakuje badań dotyczących wpływu Facebooka na nasze zdrowie psychiczne. W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadziła setki wywiadów z ludźmi na całym świecie, którzy podzielili się z nią swoimi doświadczeniami. O jej badaniach pisano m.in. w Huffington Post, Chicago Tribune czy Wall Street Journal. Efektem tej pracy jest jej pierwsza książka „Sfejsowani”.

