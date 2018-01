Facebook zmieni się z powodu RODO?

Zapowiedzi brzmią na razie dość mgliście - przygotowując się do spełnienia wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w odniesieniu do swoich użytkowników Facebook ma dać swoim użytkownikom "jeszcze lepszą" kontrolę nad informacjami, które otrzymuje zarówno sam portal, jak i jego inni użytkownicy. Użytkownicy mają otrzymać pakiet narzędzi, które pozwolą im łatwo zarządzać danymi i ustawieniami prywatności.

Wprowadzenie zmian przed 25 maja jest w dobrze pojętym interesie sieci, bo kara za brak zgodności z RODO może wynieść do 4% rocznego obrotu, co w przypadku Facebooka mogłoby oznaczać kwoty przekraczające miliard dol. Brzmi to jak wystarczająca zachęta, by poważniej potraktować bezpieczeństwo danych użytkowników.

Czego oczekiwać? Jeszcze nie wiadomo, ale zmiany będziemy obserwować z zainteresowaniem. Zobacz, co piszą o tym inne portale: Silicon Republic, TechCrunch, Reuters, The Guardian

O konieczności przygotowań gigantów technologicznych do RODO pisaliśmy także w DI.