Facebook i nowy sposób na śledzenie użytkowników

Facebook Click Identifier (fbclid) to zakodowany ciąg znaków dodawany do adresu URL, który odwiedzają użytkownicy Facebooka. Jeśli na odwiedzanej stronie na FB dodatkowo zainstalowany jest Pixel Facebooka, to wiele wskazuje na to, że do giganta social media mogą obecnie spływać informacje o tym, co jego użytkownicy robią poza nim.

Czym jest Piksel Facebooka? To narzędzie analityczne, które pomaga zmierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.

Z jednej strony działanie FB może stanowić przygotowanie przed zmianami, jakie mają nastąpić wkrótce w przeglądarkach internetowych (np. nie będą obsługiwać tzw. plików cookie trzeciej kategorii, odpowiedzialnych za reklamy i śledzenie użytkownika), zaś z drugiej to element pogoni za liderem w śledzeniu reklam, czyli Google'm, który ma na to własny sposób - gclid.

Chcesz wiedzieć bardziej szczegółowo, jak to działa? Wejdź na przykładową stronę https://www.facebook.com/UniwersytetEkonomicznywKatowicach/ lub inną i kliknij w jakiekolwiek zewnętrzne łącze strony. Teraz wystarczy spojrzeć, jak wygląda adres URL w przeglądarce. W treści zobaczysz prawdopodobnie ciąg znaków fbclid.

Autor: Dr Artur Strzelecki, Katedra Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ekspert z zakresu marketingu internetowego