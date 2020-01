F5 przejmuje Shape Security za 1 mld USD

Przejęcie łączy wiedzę F5 w zakresie ochrony aplikacji w środowiskach wielochmurowych z możliwościami Shape w obszarze zapobiegania oszustwom i nadużyciom, co zapewnia organizacjom wszechstronną ochronę aplikacyjną. Platforma Shape, korzystając z analityki opartej na chmurze, bada przepływ danych od użytkownika do aplikacji rozróżniając dobry ruch od złośliwego. Natomiast jak podaje lista Fortune 500 usługi F5 obecne są w infrastrukturach aplikacyjnych ponad 80% przedsiębiorstw. F5 i Shape wspólnie redukują czas i środki potrzebne organizacjom do wprowadzenia ochrony online przeciw oszustwom i nadużyciom.

- Od czasu założenia Shape obserwujemy powtarzający się wzór: klienci sięgają po technologie F5 dla dostarczania i uruchamiania swoich aplikacji – mówi Derek Smith, współzałożyciel i CEO Shape. - W głębokiej integracji platformy F5 z naszymi rozwiązaniami połączymy dostarczanie i ochronę aplikacji z zapobieganiem oszustwom oraz nadużyciom online. Wspólnie, wpisując się w globalną strategię rynkową F5, możemy chronić przed wyrafinowanymi atakami i złośliwym ruchem znacząco więcej aplikacji klienckich i ich użytkowników.

Po sfinalizowaniu akwizycji, Derek Smith z zespołem kierowniczym dołączą do zespołu managerskiego F5. Siedziba Shape nadal mieścić się będzie w Santa Clara.