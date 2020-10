Executive search. Skuteczna metoda pozyskiwania doświadczonych pracowników

Trudna sztuka pozyskania odpowiedniego pracownika

Ponad połowa firm w Polsce ma problem ze znalezieniem odpowiedniego specjalisty, a w niektórych branżach, np. w IT, wręcz jest ich zbyt mało. Firmy muszą w związku z tym rezygnować z niektórych projektów i skupiać się na już zawartych umowach. Jeszcze większy kłopot przedsiębiorcy mają ze znalezieniem pracowników wyższego szczebla. Executive search, czyli pozyskiwanie specjalistów na stanowiska kierownicze stało się usługą, która wzbudza zainteresowanie coraz większej liczby firm w Polsce. Dlaczego? Znalezienie odpowiedniego pracownika może zająć mnóstwo czasu, a i tak nie zawsze uda się osiągnąć zamierzone cele. Możliwe jest zatrudnienie kandydata:

niepasującego do zespołu,

mającego nieodpowiednie cechy charakteru,

nieposiadającego oczekiwanych kompetencji.

Przyjęcie takiego pracownika to dla firmy ogromny koszt, który wynika przede wszystkim ze straty czasu. Należy też wziąć pod uwagę to, ile trwała rekrutacja, którą trzeba ponowić. Brak odpowiedniego specjalisty może powodować, że pewne procesy w firmie, nad którymi miał on czuwać, w dalszym ciągu nie będą realizowane. Zatrudnianie pracowników na stanowiska kierownicze wymaga odmiennego podejścia niż w przypadku poszukiwania kandydatów, którzy mają się dopiero uczyć swojej pracy.

Należy zweryfikować, czy aplikujący posiada odpowiednie kompetencje, co powoduje, że proces rekrutacji pracownika i jego oceny najczęściej jest zdecydowanie dłuższy. Ponadto na wynagrodzenie dla specjalisty trzeba przeznaczyć stosunkowo wysoki budżet. Dlatego tym bardziej firma powinna szczegółowo zweryfikować jego umiejętności. Czy jednak jest w stanie to zrobić, korzystając z własnych zasobów kadrowych? Najczęściej będzie to trudne do realizacji.

Executive search – na czym polega proces?

Wspomniałem już pojęcie executive search, czyli jednej z odmian headhuntingu. Ta metoda poszukiwań specjalisty polega na bezpośrednim kontakcie z osobami, które posiadają oczekiwane przez nas kompetencje, ale jednocześnie są zainteresowane zmianą pracy. Jest ona wykorzystywana wówczas, kiedy firma szuka bardzo konkretnego specjalisty, posiadającego unikatowe, rzadkie umiejętności albo osób właściwych na stanowiska kierownicze i menadżerskie. Executive search to usługa oferowana przez firmy z branży HR (human resources) przedsiębiorcom, którzy mają trudności ze znalezieniem doświadczonych pracowników albo nie mają na to czasu.

Dowiedz się więcej o metodzie Executive search

Proces pozyskiwania pracownika w tym przypadku przebiega inaczej niż standardowa rekrutacja. Najczęściej dochodzi do kilku spotkań z kandydatem, weryfikowane są jego portfolio i referencje. Wcześniej przygotowywany jest bardzo szczegółowy model profilu idealnego pracownika na dane stanowisko. Rekrutacja bezpośrednia wymaga zupełnie innego podejścia i wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu naboru na różne stanowiska. Ogromne znaczenie mają wówczas kontakty i relacje w środowisku. Docelowo firma, która potrzebuje pracownika, może wybrać odpowiednią osobę spośród kilku kandydatów, którzy zostali ocenieni jako spełniający oczekiwania. Takie poszukiwania muszą być dyskretne i m.in. dlatego nie realizuje ich firmowy dział HR, tylko korzysta się z outsourcingu.

Warto wspomnieć przy okazji o metodzie direct search, która również jest techniką rekrutacji bezpośredniej, ale w przypadku executive search kandydaci muszą spełniać wyśrubowane wymagania. Poza tym, szukający specjalisty muszą się zmierzyć z tym, że osoby spełniające oczekiwania są zadowolone ze swojej pracy i nie łatwo będzie je nakłonić do zmiany pracy.

Metoda Sales Leaders Analyse. Na czym polega?

Żeby ograniczyć do minimum ryzyko zatrudnienia nieodpowiedniego specjalisty, powstała metoda Sales Leaders Analyse. Dowiedz się więcej o metodzie: https://salesleaders.pl/metoda/.

Jej celem jest maksymalizowanie szansy na znalezienie oczekiwanego, doświadczonego pracownika. Proces ten jest złożony i składa się z następujących etapów:

Analiza behawioralno-kompetencyjna, która obejmuje:

benchmarking,

obserwację uczestniczącą,

testy,

badania fokusowe.

Opracowanie profilu kandydata zgodnie z przeprowadzoną wcześniej analizą.

Searching, a w tym:

wybór metody searchingu,

ustalenie źródeł kandydatów,

przygotowanie ogłoszeń/działań headhuntingowych.

Rekrutacja, która obejmuje:

wywiady rekrutacyjne,

zadania/assessment center,

testy osobowościowe/kompetencyjne.

Rekomendacja kandydatów.

W efekcie firma otrzyma propozycję 2–5 kandydatów, którzy spełniają ustalone kryteria. Metoda Sales Leaders Analyse sprawdzi się przy poszukiwaniu dyrektora sprzedaży, menadżera, kierownika, lidera zespołu sprzedażowego i w przypadku wielu innych stanowisk. Taką usługę ma w swojej ofercie zespół Sales Leaders.