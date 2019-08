EVER ELITE USB - stylowa i praktyczna listwa antyprzepięciowa

EVER ELITE USB to listwa, którą można używać zarówno w domu, jak i w biurze. Model ten według poznańskiego producenta systemów zasilania gwarancyjnego zadowoli szczególnie tych klientów, którym zależy nie tylko na bardzo wysokiej jakości wykonania, ale także na wyglądzie danego produktu. Prostota kształtu oraz funkcjonalność produktu świadczą o wyrafinowanym guście właściciela oraz (jak sama nazwa wskazuje) jego przynależności do prestiżowej grupy społecznej.

Funkcjonalność EVER ELITE USB

Polska listwa antyprzepięciowa EVER ELITE USB może być powieszona na ścianie, ponieważ wyposażono ją w uchwyty montażowe, ale także w pozycji pionowej można umieścić ją na blacie naszego biurka. Listwa umożliwia podpięcie do pięciu urządzeń sieciowych i równoczesne sprawne ładowanie dwóch akcesoriów mobilnych takich jak na przykład smartfon czy tablet. Gniazda sieciowe, co warto podkreślić, zabezpieczone zostały przed niepowołanym dostępem dzieci (System Child Protection). Producent zadbał także o optymalne natężenie prądu ładowania zaimplementowanej w produkcie dwuportowej ładowarki USB (5V / 2,1A). Warto również zauważyć, że model ten posiada przewód o długości 1,5 metra. Absorpcja energii wynosi 306 J.

Listwa antyprzepięciowa chroni przed nagłymi skokami napięcia

Podstawową funkcją listwy antyprzepięciowej ELITE USB jest ochrona często drogich odbiorników przed nagłymi skokami napięcia. Właściwe funkcjonowanie zabezpieczenia przepięciowego sygnalizowane jest użytkownikowi przez stałe podświetlenie wskaźnika ochrony. Brak wspomnianej sygnalizacji jednoznacznie wskazuje na zadziałanie jednego z zabezpieczeń lub też brak zasilania sieciowego. Produkt zaopatrzony został dodatkowo w dwubiegunowy wyłącznik z funkcją bezpiecznika. W przypadku wystąpienia awarii typu zwarcie czy przeciążenie dochodzi do jego wyłączenia. Ponowne załączenie wyłącznika możliwe jest dopiero po usunięciu przyczyny usterki.

Dodatkowo wysoka jakość urządzenia umożliwia producentowi nadanie 12-sto letniego okresu gwarancyjnego. Dużą wartością dodaną do produktu jest także roczna polisa przyłączonego sprzętu na kwotę 2500 Euro.

Więcej informacji na temat EVER ELITE USB można zdobyć odwiedzając stronę producenta.