Europejskie Centrum Zdrowia Otwock z rozszerzoną rzeczywistością

Nowoczesne metody obrazowania to technologie o ważnym znaczeniu dla leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia oraz nowotworami. Wspierają na co dzień zaawansowane działania kliniczne, ułatwiają stawianie trafnych diagnoz i znacznie skracają czas potrzebny do wykonania danej procedury. Przypatrzmy się im dokładniej.