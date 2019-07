Europejski Tydzień Kodowania już za 10 tygodni. Zgłoś swój pomysł!

569 – tyle wydarzeń, organizowanych w ramach CodeWeek 2019, znajduje się obecnie na mapie Polski. Na tym etapie jesteśmy w europejskiej czołówce. CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. W ubiegłym roku pobiliśmy rekord dotychczasowych polskich edycji. Mimo to w europejskim rankingu przegonili nas Włosi.

Każdy z Was może wziąć udział w CodeWeeku. Tu liczą się przede wszystkim zapał, dobre chęci i oczywiście programowanie. To akcja dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem i świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką. Idea jest prosta – każdy kto chce się włączyć, może zorganizować własne wydarzenie i zgłosić je tutaj. Macie pomysł na inicjatywę? Nie czekajcie na październik – zgłoście ją już dziś.

Najważniejsze, aby zarejestrować swoją inicjatywę na stronie akcji. Tylko zarejestrowane wydarzenia biorą udział w wyścigu o zwycięstwo. Kiedy to zrobisz, Twoja inicjatywa pojawi się na mapie CodeWeek i w rankingu.

Tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Kodowania odbędzie się w dniach 5-20 października.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji