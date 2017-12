Europejski Trybunał Sprawiedliwości: Uber jest firmą transportową

Uber, obecny na Starym Kontynencie od 5 lat, nie ma tu łatwego życia - w kilku krajach (np. Dania) problemy prawne sprawiły, że firma wycofała się z tych rynków. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest efektem sprawy, którą wytoczyli taksówkarze z Barcelony.

Uber twierdzi, że nie jest firmą taksówkarską, tylko technologiczną - świadczy usługę pośrednictwa, dostarczając aplikację, z której korzystają kierowcy i pasażerowie. Według Trybunału Sprawiedliwości to jednak "usługa w dziedzinie transportu".

Zmienia to losy Ubera o tyle, że każdy kraj europejski może na swoim rynku regulować jego działalność jak firmy transportowej. To oznacza większe wymagania prawne wobec samochodów i kierowców, a tym samym - wyższe koszty działania firmy. Czy to oznacza, że popularność Ubera w Europie spadnie?

