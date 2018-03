Europejski rynek e-commerce rośnie w szybkim tempie

W Europie w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba kupujących online zwiększyła się niemal dwukrotnie, bo z 30% w 2007 roku do 57% w 2017 roku. Warto przytoczyć dane z raportu Wordpay Global Payment Report, dotyczącym płatności e-commerce w wybranych krajach na świecie. Przedstawia on trendy i prognozuje wzrost branży e-commerce (CAGR) w latach 2017-2021. Z danych wynika, że w ciągu najbliższych czterech lat, najszybciej rozwijającymi się rynkami w Europie będą Holandia i Włochy. Kolejnym rynkiem jest Turcja z obrotami 17 miliardów dolarów oraz Niemcy z tempem wzrostu na poziomie 11% i osiągając wartość 123 miliardów dolarów. Szacuje się, że średnioroczny wzrost dla norweskiego, duńskiego i brytyjskiego rynku wyniesie dla każdego z tych krajów po 10%. Prognoza dla Polski natomiast przewiduje wzrost na poziomie 8% aż do 2021 roku, kiedy to wartość sprzedaży internetowej wyniesie 13 miliardów dolarów.

Z danych European E-commerce Raport 2017 wynika, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej osiągnęły najwyższy wzrost sprzedaży e-commerce w 2016 roku. W Rumunii sprzedaż wzrosła o 38% na Słowacji i w Estonii zwiększyła się o 35%, z kolei Ukraina odnotowała wzrost o 31%, a Polska i Bułgaria o 25%. Jednak to na dojrzałych rynkach e-commerce odsetek konsumentów dokonujących zakupów w internecie jest najwyższy - 87% w Wielkiej Brytanii, 84% w Danii i 82% w Niemczech w 2016 roku.

Zdaniem ekspertów e-commerce zyskuje na popularności ze względu na wygodę dokonywania płatności bezgotówkowych i ciągłe doskonalenie procesów w zakresie user experience. Konsumenci doceniają też wygodę dokonywania zakupów w dowolnym miejscu i czasie, dostęp do szerszej gamy produktów, porównują ceny i dzielą się swoją opinią na temat towarów. Na dojrzałych rynkach odsetek osób dokonujących zakupów w sieci jest najwyższy. Potwierdza to ich wysoki poziom zaufania do handlu internetowego. Najnowsze dane Eurostatu wskazują, że 8 na 10 konsumentów nabywa towary lub usługi online w Wielkiej Brytanii (dokładnie 82%), Szwecji (81%), Danii i Luksemburgu (po 80%). W Polsce tylko 45% Polaków zrobiło zakupy tą drogą.

Z badania DPDgroup Barometr E-shopper 2017 wynika, że w Polsce średni udział zakupów internetowych w całościowym handlu wynosi już 12,4% przy średniej europejskiej na poziomie 11,3%. Ponadto wspomniany raport wskazuje, że młodzi konsumenci są otwarci na zagraniczne sklepy internetowe – skorzystało z nich aż 61% przedstawicieli pokolenia „Y”. Wynik jest imponujący w porównaniu ze średnią europejską na poziomie 54%. Warto zwrócić również uwagę, że w przypadku tej grupy wiekowej odsetek zakupów zagranicznych online stanowi ponad 22%, przy średniej europejskiej wynoszącej 19%. Nowinki technologiczne i cyfrowa rzeczywistość stanowią naturalne środowisko dla młodego pokolenia w całej Europie.

Z danych Statista wynika, że największy potencjał sprzedaży internetowej ma segment modowy. Szacuje się, że jego obroty wyniosą 112 527 000 dolarów w 2018 roku. Natomiast w Polsce prawie 3 miliony dolarów. Zauważalny jest też duży potencjał rozwoju handlu żywnością, co widoczne jest także w Polsce.

Autor: Marcin Rybka, Senior Account Manager, Sofort GmbH