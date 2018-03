Europejska branża cyfrowa: reforma prawa autorskiego UE może zaszkodzić gospodarce!

Digital Europe - stowarzyszenie reprezentujące europejski przemysł technologii cyfrowej - alarmuje, że wprowadzenie artykułu 3. unijnej Dyrektywy, która pozwalałby na dopuszczalność automatycznej eksploracji tekstu i danych (text and data mining, w skrócie TDM) jedynie w przypadku niektórych badaczy, może doprowadzić do sytuacji, w których wszyscy naukowcy spoza specjalnej grupy byliby zmuszeni do identyfikacji posiadaczy praw autorskich danych i uzyskania dodatkowych zgód do wykorzystania materiału nawet wtedy, kiedy jest on powszechnie dostępny w sieci, jak również poniesienia dodatkowych opłat licencyjnych.

Tak sformułowane przepisy uniemożliwiają wielu europejskim przedsiębiorcom, uczelniom i samym studentom na działanie w obrębie TDM. Zablokowanych zostanie wiele projektów badawczych oraz rozwój rynku nowoczesnych technologii. Unijny sektor cyfrowy nie będzie mieć szans konkurować z rynkiem amerykańskim i azjatyckimi, a przecież eksploracja danych nie prowadzi do udostępnienia treści objętych prawem autorskim. Rozwój nowoczesnych technologii - w tym sztucznej inteligencji - może kwitnąć jedynie, jeśli wdrożona jest odpowiednia polityka gospodarowania danymi.

Autor: Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, członek zarządu Digital Europe