Europejczycy nie mają poczucia kontroli nad danymi udostępnionymi w sieci

Wielu internautów ma poczucie, że jedynie częściowo ma wpływ na swoje dane, po tym jak je udostępnią w Internecie. Według badania Eurobarometru 51% osób korzystających w Unii Europejskiej z Internetu uważa, że częściowo może kontrolować swoje dane udostępniane w sieci. Z kolei jedynie 14% unijnych internatów jest przekonanych, że ma pełną nad nimi kontrolę.

Według badania 30% osób uważa, że nie ma żadnej kontroli nad danymi, jakie przekazują online. Zaś 3 proc. internautów jest zdania, że poziom kontroli nad danymi zależy od strony czy aplikacji, za pośrednictwem której przekazują swoje dane. Natomiast 2 proc. badanych w ogóle nie wie, czy ma jakąkolwiek kontrolę nad tym, co o sobie udostępnia w sieci.

Większość internautów, którzy mają poczucie, że nie mają pełnej kontroli nad swoimi danymi w sieci, jest tym faktem zaniepokojona (62%), bądź bardzo zaniepokojona (16%).

Jak mówi Krzysztof Król, główny specjalista w Zespole Analiz i Strategii UODO, nie jest możliwe zachowanie pełnej anonimowości w internecue. Strony internetowe zbierają pewne dane i gromadzą je m.in.: w celach statystycznych, w plikach cookies. Swoje dane przekazujemy również sklepom internetowym, gdy robimy zakupy czy w przypadku korzystania z innych usług, jak założenia konta poczty elektronicznej czy konta na forum lub w serwisie, który wymaga rejestracji.

Okazuje się jednak, że nie zawsze otrzymujemy od administratorów odpowiednie informacje na temat zasad zbierania i dalszego przetwarzania naszych danych.

Nie zawsze znamy zasady przetwarzania

Badanie Eurobarometru pokazuje, że 35% internautów czasami jest informowana o zasadach, na jakich zbierane są ich dane i dalej przetwarzane, 21% uważa, że administratorzy rzadko o tym informuję, a 13% twierdzi, że nigdy nie byli o tym informowani przez administratorów.

Tylko 22% ankietowanych potrafiło wskazać, że jest zawsze informowanych o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Świadomość na temat wpływu na nasze dane pozostawione w Internecie, zasad, na jakich możemy je zmienić czy usunąć, wynika też stąd, że nie zawsze czytamy informacje, które administratorzy nam przekazują. Nie wiemy więc, po co i w jakim celu ktoś zbiera nasze dane w danym serwisie internetowym. Przez to nie wiemy też, gdzie się zwrócić z odpowiednimi żądaniami, np. do wyznaczonego inspektora ochrony danych. Według Eurobarometru jedynie 13% użytkowników Internetu czyta w całości politykę prywatności w serwisach internetowych, a aż 37% osób w ogóle tego nie robi. Prawie połowa internautów (47%) czyta ją jedynie częściowo.

Zbyt długie i skomplikowane klauzule informacyjne

Badani odpowiedzieli również, dlaczego nie czytają polityk prywatności. Wskazywali różne powody, ale najczęściej, że przekazywane informacje są za długie (66%). Kolejnym powodem jest to, że są one niezrozumiałe (31%) Dla niektórych internautów wystarczające jest to, że zobaczą, że dany serwis ma politykę prywatności (17%), a część osób uważa, że prawo ochroni ich w każdym przypadku (15%).

Wśród wskazywanych powodów, dla których internauci nie czytają polityk prywatności podawano też to, że dla części osób nie są one istotne. Osoby korzystające z internetu niekiedy są też przekonane, że administratorzy i tak nie przestrzegają zasad zawartych w takich informacjach.

Polacy uważają, że kontrolują swoje dane w sieci

Szczegółowe zestawienie wyników badania dla Polski pokazuje, że ponad 3/4 rodzimych internautów uważa, że ma pełną lub częściową kontrolę nad swoimi danymi. W porównaniu z poprzednimi wynikami Eurobarometru, w Polsce nastąpił wzrost o 4 pkt. proc. w tym obszarze. Nie zmienia to faktu że ponad połowa (54%) badanych Polaków jest zaniepokojona brakiem pełnej kontroli nad swoimi danymi w sieci.

Na tle średniej europejskiej nieco gorzej wypadamy z czytaniem klauzul informacyjnych. Tylko 12% Polaków deklaruje, że w pełni czyta oświadczenia o ochronie prywatności, 48% czyta częściowo, a 36% nie czyta w ogóle. Najczęstszym powodem, dla którego Polacy (49%) nie czytają oświadczeń o ochronie danych osobowych jest fakt, że przekazywane informacje są za długie, natomiast dla 27% są one niejasne i niezrozumiałe.

O badaniu

Komisja Europejska przedstawiła 13 czerwca 2019 r. wyniki specjalnego badania Eurobarometru pod nazwą „Special Eurobarometer487a - The General Data Protection Regulation”, które dotyczyło ochrony danych. Badanie przeprowadzono w 28 krajach UE na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów od 15 do 29 marca 2019 r. W Polsce badanie przeprowadził Kantar Polska.

Źródło: UODO