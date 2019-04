European Rover Challenge coraz bliżej

Udział w projekcie oraz finałach zawodów ERC to dla drużyn doskonała możliwość rozszerzenia realizowanych przez Uczelnie wymagań programowych o praktyczne doświadczenie w tworzeniu dokumentacji zgodnej z wymaganiami NASA i ESA, rozwiązywania na bieżąco pojawiających się w czasie zawodów wyzwań technicznych oraz doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji. W efekcie absolwenci i młodzi inżynierowie realizują z roku na rok coraz bardziej skomplikowane projekty. To właśnie z myślą o nich w poprzedniej edycji ERC, organizatorzy stworzyli formułę ERC Pro, która będzie kontynuowana również w tym roku (nabór projektów do formuły ERC Pro trwa!).

Owa formuła przeznaczona jest również dla startupów, firm, grup badawczych i osób pracujących w dziedzinie szeroko pojętej robotyki. ERC Pro daje młodym profesjonalistom możliwość wzajemnego inspirowania w zakresie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii kosmicznych, robotycznych, automatyki itp., ale przede wszystkim wsparcie w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy, prezentacji swoich konstrukcji potencjalnym inwestorom, czy też możliwość komercjalizacji niektórych rozwiązań technicznych. Natomiast dla drużyn uniwersyteckich jest to okazja do bezpośredniego kontaktu i rozmowy z bardziej doświadczonymi zespołami i specjalistami. Zawodom towarzyszy także zwiększone zainteresowanie ze strony firm i instytucji międzynarodowego sektora kosmicznego, w tym Klastra PERASPERA.

Najlepsze z drużyn powalczą o miejsce na podium w czasie finałów, które odbędą się 13-15 września 2019 na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Rusza również rekrutacja wystawców do Strefy Pokazów Naukowo-Technologicznych, dedykowanej wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat kosmosu i związanych z nim technologii, robotyki oraz ich znaczenia i możliwości wykorzystania w praktyce w różnych dziedzinach życia m.in. w przemyśle, medycynie, rolnictwie, edukacji. 5. edycji ERC towarzyszyć będzie również konferencja z udziałem przedstawicieli świata nauki i biznesu z Polski i zagranicy oraz warsztaty dla drużyn.

Współorganizatorami European Rover Challenge 2019 są Europejska Fundacja Kosmiczna, Mars Society Polska, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. oraz Politechnika Świętokrzyska.Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym ESA, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Do partnerów wydarzenia dołączyli: Mathworks oraz Austriackie Forum Kosmiczne (OeWF).

Źródło: Europejska Fundacja Kosmiczna