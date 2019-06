Europa i ślamazarne inwestycje w szybki Internet

Według raportu FTTH Council największe postępy na internetowym polu udało się poczynić Estonii, która do końca minionego roku wymieniła aż 70% posiadanej infrastruktury miedzianej na światłowodową. Do końca dekady planuje ona oprzeć świadczenie usług dostępu do Internetu wyłącznie na technologii optycznej.

Wysoką skutecznością w obszarze inwestycji w światłowód wyróżnia się również Szwecja, której udało się zastąpić szybką siecią 42% istniejącej sieci miedzianej. Widoczne zmiany daje się również zaobserwować w przypadku Hiszpanii. Tam największy operator telekomunikacyjny Telefonica poinformował właśnie o zamiarze udostępnienia do 2024 r. łączności światłowodowej wszystkim mieszkańcom. Istotne zmiany zaszły na tym polu też w Portugalii, choć procentowo nie są one tak spektakularne jak w wyżej wymienionych krajach.

Największe gospodarki bez planu

Wiele krajów wciąż jednak nie posiada jasno zdefiniowanego planu zastąpienia infrastruktury miedzianej sieciami światłowodowymi. Według danych zgromadzonych przez analityków FTTH Council, pilotażowe programy pojawiają się w Holandii. Francja, Niemcy czy Wielka Brytania jak na razie nie udostępniły żadnych konkretnych planów na poziomie rządowym dotyczących przejścia na szybką infrastrukturę będącą w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom internautów. Na tej liście znalazła się też Polska, jednak zdaniem ekspertów w naszym przypadku nie ma powodów do obaw.

David Leverett, Członek Zarządu ds. Planowania i Budowy Sieci NEXERY uważa, że paradoksalnie dzięki opóźnieniom inwestycyjnym w obszarze Internetu, jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji niż wiele krajów zachodnich. Wynika to z tego, że nie zdążyliśmy pokryć kraju gęstą siecią miedzianą, tak jak zrobiły to np. Niemcy. Dzięki temu dzisiaj od razu inwestujemy w szybką, znacznie bardziej stabilną i tańszą sieć światłowodową. Państwa, które w znacznym stopniu rozbudowały na przestrzeni wielu lat sieci miedziane, poszukują teraz skutecznych i efektywnych finansowo metod ich zastąpienia, co z pewnością będzie dość czasochłonne.

Światło vs. Miedź

Stowarzyszenie zwraca uwagę na potrzebę jak najszybszego zwiększenia zasięgu sieci światłowodowych dla mieszkańców państw Wspólnoty Europejskiej. Powodów jest kilka: to m.in. rosnące potrzeby w zakresie przepustowości sieci, plany wdrażania technologii 5G czy większa niezawodność infrastruktury światłowodowej.

Według opracowania Out with the old, in with the new: FTTH Council Europe calls for copper switch-off strategy, wykorzystanie łączy światłowodowych gwarantuje efektywność energetyczną od 40 do nawet 60% większą niż miedź. Ich bezawaryjność i odporność na zakłócenia transmisyjne przewyższa sieci miedziane nawet o 80%, nie wspominając o maksymalnej szybkości przesyłania sygnału internetowego, która w przypadku „tradycyjnej” infrastruktury wynosi 10 Gb/s, zaś dla światłowodu jest właściwie nieograniczona.

