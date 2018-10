Etyka korzystania z AI w biznesie

Ponad połowa respondentów badania zorganizowanego przez SAS pracowała w trakcie jego trwania na stanowisku Chief Information Officer (dyrektora ds. informatyki), Chief Technology Officer (dyrektora ds. technologii) oraz Chief Analytics Officer (dyrektora ds. analityki).

Pomimo pojawiających się informacji, że sztuczna inteligencja działa niezależnie od człowieka, badanie przeprowadzone przez SAS pokazuje, że nadzór nad tą technologią jest niezbędny. Niemal ¾ (74%) liderów AI wskazało, że przywiązuje dużą wagę do ewaluacji projektów AI, dokonując jej co najmniej raz w tygodniu. Pozwala to wyeliminować wyniki uznane za wątpliwe. Organizacje mniej zaawansowane pod względem wdrożenia sztucznej inteligencji dokonują tego jedynie w 33% przypadków.

Jak twierdzi Yinyin Liu, dyrektor działu data science w Intel AI Products Group, możliwość zrozumienia, w jaki sposób systemy AI podejmują decyzje buduje zaufanie i czyni możliwym skuteczny nadzór człowieka. Dla deweloperów i klientów wdrażających projekty związane ze sztuczną inteligencją, przejrzystość i wiarygodność algorytmów to niezwykle istotna kwestia. Również dostępność systemów AI, które w sposób przejrzysty wykazują, że ma się do czynienia z maszyną a nie człowiekiem, będzie stanowić solidną podstawę do budowy zaufania koniecznego do popularyzacji tych rozwiązań.

Nie bez powodu firmy prowadzą działania mające na celu etyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz zapewnienie nadzoru nad związanymi z nią projektami. Zdają sobie sprawę, że błędne działanie AI może mieć negatywne skutki biznesowe. 60% organizacji, które wdrożyły projekty z zakresu sztucznej inteligencji lub planuje to zrobić, wskazało, że obawia się wpływu decyzji podejmowanych przez maszyny na zaangażowanie klientów – przykładowo mogą one nie wykazać się dostateczną empatią w kontaktach z kupującymi.

Inne kluczowe wnioski z badania:

Ponad 72% organizacji na całym świecie wykorzystuje sztuczną inteligencję w jednym lub kilku obszarach działalności biznesowej.

51% firm prowadzących projekty z zakresu AI przyznaje, że zakończyły się one sukcesem. Wśród głównych korzyści wymieniają: tworzenie bardziej precyzyjnych prognoz, podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, skuteczne pozyskiwanie klientów oraz wzrost produktywności organizacyjnej.

Respondenci zajmujący niższe stanowiska (osoby spoza zarządu) częściej dostrzegały pozytywny wpływ sztucznej inteligencji. 55% ankietowanych z tej grupy określiło projekty związane z AI jako „sukces” albo „ogromny sukces”. Tylko 38% pracowników z kadry zarządczej udzieliło takiej samej odpowiedzi.

Wiele organizacji dostrzega korzyści wynikające z podnoszenia roli, jaką odgrywają pracownicy. 64% respondentów już teraz widzi efekty wdrożenia sztucznej inteligencji, dzięki czemu zespół może poświęcić więcej czasu na działania kreatywne lub strategiczne niż na zadania bieżące.

Warto podkreślić, że 20% uczestników badania SAS odnotowało opór wobec sztucznej inteligencji ze strony pracowników, co wynika z obaw o utratę pracy. Ponadto 57% wyraża zaniepokojenie związane z wpływem AI na relacje w zespole, np. pracownicy mogą czuć się zastraszeni lub przemęczeni.

Badanie przeprowadzone przez SAS, Accenture Applied Intelligence, Intel i Forbes Insights w lipcu 2018 roku zawiera opinie 305 liderów biznesu z Ameryki Północnej i Południowej, Europy oraz regionu Azji i Pacyfiku.

Źródło: SAS Institute