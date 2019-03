eSIM – nowość w Polsce. Czym jest i jak działa?

Co to jest karta e-SIM?

e-SIM to skrót od embedded SIM, co można przetłumaczyć jako wbudowana karta SIM. Oznacza to, że karty nie wkłada się do slotu w smartfonie, bo chip osadzony jest w płycie głównej telefonu lub innego urządzenia, które może połączyć się z siecią – tabletu, laptopa czy nawet smartwatcha. Jeśli posiada się urządzenie, które obsługuje standard e-SIM, a operator umożliwia korzystanie z niego, wystarczy pobrać odpowiedni profil usług. Do e-SIM zostanie przypisany numer telefonu, plan taryfowy i pakiety. Jeśli będzie chciało się zmienić numer telefonu lub operatora, wystarczy z poziomu własnego smartfonu deaktywować poprzednie dane i pobrać nowe.

Zastosowanie karty e-SIM w praktyce

Kartę e-SIM można stosować jako swoją podstawową kartę. Wówczas nie różni się to zasadniczo od posiadania tradycyjnej karty SIM, bo funkcjonalności obu są niemal identyczne. Pozwalają dzwonić, pisać SMS-y, a także korzystać z mobilnego dostępu do internetu. Jedyną różnicą jest fakt, że e-SIM jest wbudowany w telefon, a tradycyjny SIM – wkładany w slot. O wiele ciekawiej jest jednak, gdy użytkownik zdecyduje się na kartę e-SIM jako dodatkową kartę z takim samym numerem. Można wówczas z tego samego numeru korzystać na dwóch telefonach, a z pakietu internetowego na dwóch urządzeniach równolegle – na przykład w smartfonie i w smartwatchu.

Zalety karty e-SIM

Wspomniane wyżej możliwości zwiększają przede wszystkim wygodę użytkownika. Wiele z aplikacji do treningu wymaga stałego połączenia z internetem. Oprócz smartwatcha na trening trzeba wziąć również telefon i udostępnić sieć. Z e-SIM nie będzie to konieczne – smartwatch z tą technologią sam połączy się z internetem. Wygodniejsza będzie również zmiana operatora – cała procedura będzie wymagała tylko zawarcia umowy przez internet i pobrania danych do e-SIM. Nie trzeba będzie kupować pakietu startowego lub podpisywać umowy w salonie, aby otrzymać kartę SIM. e-SIM poprawi również bezpieczeństwo. Kradzież telefonu wykorzystującego tę technologią będzie bezcelowa - nie da się jej po prostu wyjąć i „puścić” urządzenia dalej w obieg. Na końcu warto wspomnieć, że brak slotu na kartę SIM w telefonie może sprawić, że smartfony staną się jeszcze smuklejsze i poręczniejsze.

Smartfony i inne urządzenia z technologią e-SIM

e-SIM to wciąż rozwiązanie innowacyjne i póki co rzadko jeszcze wykorzystywane. Widać jednak wyraźny trend, który wskazuje, że już w niedalekiej przyszłości e-SIM stanie się standardem. Obecnie z rozwiązania można korzystać w telefonach Google Pixel 2 oraz Google Pixel 3 a także w urządzeniach marki Apple – iPhone Xr oraz iPhone Xs. Technologię do swojego smartwatcha Galaxy Watch wprowadził również Samsung, a na tej podstawie można wnioskować, że już wkrótce e-SIM zagości również w telefonach koreańskiego giganta. Tylko kwestią czasu jest, jak e-SIM będzie powszechnie stosowany w urządzeniach z każdej półki cenowej.

Dostępność e-SIM w Polsce

Do standardu e-SIM dostosować się muszą również operatorzy komórkowi. Wszystko dlatego, że informacje, które do tej pory zawierały chipy tradycyjnych kart, będą musiały być przesyłane siecią. Na razie liderem technologii e-SIM w Polsce jest Orange, który już przygotował ofertę (ze szczegółami można zapoznać się pod tym linkiem: https://www.orange.pl/view/eSIM). Jest ona dostępna dla firm i indywidualnych użytkowników. e-SIM oferowana jest jako karta główna, ale również jako karta dodatkowa. W ofercie Orange są też urządzenia, które obsługują e-SIM – zarówno smartfony, jak i smartwatch.