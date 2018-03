ERP w biznesie to już nie przywilej, lecz codzienność

Systemy ERP usprawniają funkcjonowanie firmy niemal w każdym obszarze, łącząc wszystkie działy w sieć informacji. 55% respondentów ankiety przeprowadzonej przez magazyn Control Engineering Polska we wrześniu 2017 roku przyznało, że systemy ERP są stosowane w ich przedsiębiorstwach. Natomiast co dziesiąty ankietowany zapowiedział, że w najbliższym czasie w jego firmie jest planowane wdrożenie ERP. W dobie przemysłu 4.0 stają się one podstawowym rozwiązaniem dla biznesu. Zgodnie z danymi Panorama Consulting Solutions, już w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy funkcjonowania programu w firmie osiągane jest nawet 60% planowanych i spodziewanych korzyści.

System pracuje na wszystkich wspólnych danych przedsiębiorstwa, dzięki czemu zarządzający mają stały wgląd do bieżących danych dowolnego działu czy procesu. Innymi plusami, wskazywanymi w ankiecie magazynu Control Engineering Polska przez 70% użytkowników tych systemów, są automatyzacja i ujednolicenie. Ważną korzyścią są aktualny dostęp do informacji oraz poprawa procesów produkcyjnych, jak również czas podejmowania decyzji. Osoby posiadające stały dostęp do informacji i danych mogą znacznie szybciej podjąć decyzje zarządcze, a to wpływa na przyśpieszenie procesów. Plusem jest także efektywniejsza obsługa klientów, przede wszystkim szybsza reakcja na ich potrzeby oraz poprawa dystrybucji i sprzedaży. Systemy ERP zabezpieczają także cenne dane firmy.

Autorzy: Karol Dworzecki, Filip Stokłosa, firma Tres