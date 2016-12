ePUAP2 przyniósł oszczędności, nie wydatki - minister Andrzej Halicki dla DI

Marcin Maj, DI: Mamy już za sobą modernizację ePUAP, najpierw w ogóle udostępniono ta platformę, jeszcze w sierpniu. Jak rozumiem potem był start bardziej oficjalny, na konferencji 7 września. Modernizacja lekko się przedłużyła... dlaczego?

Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji: Absolutnie nie. Założyliśmy, że oddamy zmodernizowany ePUAP, kiedy będzie on sprawdzony i przetestowany również przez użytkowników. W listopadzie ubiegłego roku została podjęta decyzja, że przeprowadzone zostaną duże sesje testowe, polegające na prowadzeniu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy czynności tak, by wychwycić ewentualne błędy. Mówię nie tylko o testach, które dotyczyły samej prawidłowości dokonywanych czynności, ale także, co bardzo ważne, wydajności.

Prowadzono je przez kolejne miesiące w marcu, kwietniu oraz maju i ten okres zakończyliśmy ostatnim finalnym testem w czerwcu. Do 17 sierpnia można było również testować ePUAP2, który działał i wyglądał tak jak dziś, tylko działał równolegle w stosunku do podstawowej pierwotnej platformy. Od 17 sierpnia mamy już nową platformę, dużo bardziej wydajną, jak Pan zauważył dużo bardziej przyjazną, którą możemy także dziś z czystym sumieniem proponować urzędom i obywatelom. Sama migracja danych odbywała się etapowo po to, żeby nie było większego zakłócenia w transmisji danych.

Czy te prace można uznać za zakończone czy ta aplikacja, czy też system za nią stojący cały czas są ulepszane?

Platforma jest doposażana w dalszym ciągu po to właśnie, żeby zwiększała się jej wydajność, natomiast w sensie konstrukcyjnym prace zostały zakończone. Jeżeli chodzi o rozwój platformy, sukcesywnie będą dokładane nowe usługi... można powiedzieć, że co tydzień będzie bogatsza.

Często pada pytanie od naszych czytelników o to ile kosztowała sama modernizacja ePUAP-u... czy da to się jakoś określić?

Wykonano to w ramach kontraktu podpisanego wcześniej, więc mogę powiedzieć, że ta praca przyniosła oszczędności, a nie wydatki. Dlaczego? Bo dzisiejsza platforma jest tańsza w utrzymaniu, a więc zaoszczędzimy, jeżeli chodzi o środki przeznaczone na utrzymanie, które były kalkulowane dla poprzedniej wersji.

Jeżeli chodzi o etap naprawczy, partnerzy byli ci sami, co poprzednio. Wykonaliśmy po prostu wspólnie pracę, która pozwala dziś korzystać z lepszej, nowocześniejszej, bardziej wydajnej platformy, a jeżeli chodzi o interfejs także bardziej przyjaznej. ePUAP daje możliwości szybszego i łatwiejszego korzystania z usług obywatelom i urzędnikom.

Warto podkreślić, bo tego nie powiedziałem jeszcze, że cena projektu została zachowana, natomiast zmieniliśmy podstawę współpracy z naszymi wykonawcami.

Spytam o Centra Aktywności Cyfrowej. te w gminach, na które ministerstwo ma przeznaczyć 2 mln złotych. Czy może pan mniej więcej określić, według jakich kryteriów będą rozdzielane te pieniądze?

Poruszamy się w tej chwili w dwóch obszarach. Pierwszy to umowa strategiczna z Pocztą Polską, więc tutaj lokalizacje zależą od Poczty Polskiej... rzecz dotyczy placówek, które są w pełni zinformatyzowane, unowocześnione i zaadaptowane do obsługi bankowej i ubezpieczeniowej. To są w pełni nowoczesne placówki - 500 z nich będzie świadczyło usługi e-administracji.

Pierwsze Centra Aktywności powstały już w Sosnowcu i Bydgoszczy. Kolejne będą w Warszawie. Wygląda to tak, że oprócz okienek pocztowych, mamy specjalne dedykowane stanowisko, gdzie obywatele mogą dokonać czynności administracyjnych. Można tam m.in. założyć i potwierdzić profil zaufany. Jak Pan widzi rozszerzamy możliwości, które daje ustawa o informatyzacji - czynności wykonywane przez urzędy wojewódzkie, oddziały ZUS-u bądź Urzędy Skarbowe rozszerzyliśmy o placówki Poczty Polskiej.

Jest też drugi obszar, w którym mobilne Centra Aktywności Cyfrowej budujemy przy współpracy z samorządami. Działanie ich jest podobne. Doposażamy urzędy w sprzęt wraz z pracownikiem, który pomoże obywatelom korzystać z usług e-administracji, poinstruuje, nauczy. W ramach konkursu, który już trwa, przewidujemy uruchomić dwieście takich punktów. Chcemy tym samym przełamywać barierę kompetencyjną, która też jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o usługi administracyjne.