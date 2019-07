Enkids - angielski z dostawą do domu dla dzieci, zwycięzcą piątej edycji programu akceleracyjnego ReaktorX!

ReaktorX ​to program dla ekspertów branżowych, którzy pod okiem doświadczonych przedsiębiorców tworzą swój pierwszy biznes. Wśród uczestników znaleźli się pasjonaci blockchaina, sztucznej inteligencji, specjaliści od marketingu, programiści i podróżniczki.

Dwustu inwestorów, aniołów biznesu, przedstawicieli korporacji i liderów najbardziej znanych polskich startupów przybyło w poniedziałek, 8 lipca, do przestrzeni Google for Startups, by poznać twórców projektów akcelerowanych przez ostatnich 10 tygodni.

Alicja Szałas, Enkids. Fot.Marcin Selerski

Zwycięzcy piątej edycji ReaktorX

Podczas demo night każdy startup miał trzy minuty na prezentację i dwie na odpowiedzi na pytania jury. Jury w składzie: ​Przemek Żebrowski, cofounder K2 Internet, Jan Stasz, odpowiedzialny za takie projekty jak Showroom i Nago a także anioł biznesu, Marcin Zabielski - partner w funduszu MOC, Yaryna Nych reprezentująca Kulczyk Investments i Rudradeb Mitra - inwestor, specjalista od sztucznej inteligencji przyznało swoją nagrodę ​Alicji Szałas​, twórczyni Enkids​.

Umysły małych dzieci są najbardziej chłonne na naukę języków. Jednocześnie nie ma na rynku oferty, która odpowiadałaby na ich potrzeby edukacyjne. Dlatego Alicja Szałas chce stworzyć platformę, która łączy uczniów i native speakerów z całego świata. Spersonalizowane lekcje angielskiego z dostawą do domu, dokładnie wtedy, kiedy chcesz.

- Obserwowanie ludzi o różnych doświadczeniach i zawodowej przeszłości, którzy dążą do realizacji swoich aspiracji i marzeń budując własne startupy jest niesamowicie inspirujące. Każdy startup, który zaprezentował się w czasie Demo Night zidetyfikował realną potrzebę, miał zespół pełen pasji i potencjał na wzrost. Jako członek jury, było mi ogromnie trudno wybrać jednego zwycięzcę i najchętniej wręczyłbym nagrody wszystkim - bo tak naprawdę to wszyscy już zwyciężyli! - powiedział Rudradeb Mitra, specjalista od AI i doświadczony founder startupów.

Michał Borychowski, Lula Cleaning. Fot. ​Marcin Selerski

Publiczność za najlepsze wystąpienie nagrodziła ​Enkids​ oraz Michała Borychowskiego, założyciela ​Lula Cleaning​.

Zarządzanie mieszkaniami na AirBnB wydaje się prostym biznesem, ale nie wtedy, gdy musisz spędzać godziny na umawianiu się na sprzątanie apartamentów i przygotowywanie ich na nieregularne godziny przybycia gości. ​Lula Cleaning​ ratuje sytuację, dając właścicielom do ręki proste narzędzie do automatyzowania tych procesów.

Pozostałe startupy z piątego batcha

Podczas demo night zaprezentowało się 8 wyselekcjonowanych projektów, które warto mieć na swoim radarze!

Należy do nich ​Jobot24​- umożliwiający millenialsom rekrutację przez Messengera w niecałe 4 minuty i bez konieczności żmudnego przygotowywania CV. Od wypuszczenia rozwiązania na rynek nie minął miesiąc, a czatbot porozmawiał już z 4500 kandydatami!

Mniej smogu, ograniczenie korków w mieście, wygoda i budowanie sąsiedzkich więzi - to korzyści, które oferuje ​Joompin​. Umawiasz się przez aplikację z kierowcą, który mieszka w pobliżu i jedzie w tą samą stronę do pracy, a wszystko to za cenę biletu komunikacji miejskiej.

Problem, z którym boryka się większość firm IT to sposób na znalezienie dobrych programistów i długotrwałą współpracę. ​Licentive ​to zdecentralizowana platforma, ułatwiająca oferowanie deweloperom udziałów w produktach, które tworzą.

Doświadczenie pysznego lunchu w restauracji może być łatwo zepsute przez oczekiwanie na zajętego kelnera, aby uregulować rachunek. Dlatego Tomasz Marcińczyk stworzył ​Restimo​, usprawniające ten proces - po prostu zjadasz, płacisz online i wychodzisz!

Wyobraź sobie, że podróżujesz razem ze swoją ulubioną influencerką z Instagrama - zabiera cię do miejsc, które są w waszym stylu, pokazuje niestandardowe atrakcje, zgodnie z waszymi zainteresowaniami i spędzacie czas dokładnie tak, jak lubisz. Teraz to możliwe, bo dzięki subiektywnym rekomendacjom ​Subjective Guide ​możesz mieć wakacje uszyte na miarę.

"Miasto betonu i pogubionych telefonów/Idę ścieżką usłaną szklanym szronem iPhone’ów" rapował Taco Hemingway. Teraz problemy wszystkich nieostrożnych właścicieli telefonów ze zbitymi ekranami rozwiąże ​Twiklo, ​startup założony przez dwóch ambitnych studentów, którzy wymienią ekran na nowy już w 19 minut, gdziekolwiek jesteś!

Agata Kwaśniewska nową CEO Reaktora!

W związku z przejściem Diany Koziarskiej do nowopowstałego funduszu SMOK Ventures, Agata Kwaśniewska została nową szefową Reaktora. Dwa obszary, które wydają się jej najciekawszymi kierunkami rozwoju to dalsza pomoc startupom w skalowaniu i wsparcie korporacji w nawiązywaniu wartościowych relacji z innowacyjnymi spółkami. W ramach ReaktorX Agata prowadzi warsztaty z pitchowania pomysłów i wystąpień publicznych.

Kilka faktów na temat ReaktorX

Podczas pięciu edycji programu ponad 50 startupów przeszło akcelerację, w tym takie projekty jak Renderro, Nebula Network, czy Dollarro. Oto lista ​wszystkich startupów​, które ukończyły akcelerator.

Połowa właścicieli startupów, które przetrwały program zebrało już pierwsze finansowanie swoich projektów, średnio niecałe pół miliona PLN per startup.

Magdalena Sobczyńska, zwyciężczyni drugiej edycji została umieszczona na prestiżowej liście najlepiej rokujących talentów według Forbesa “30 under 30”.

Mentorami w programie​ są m.in. Michał Jaskólski, twórca Nokaut i Grupy Morizon, która w zeszłym roku zadebiutowała na GPW, czy Ola Lazar, twórczyni Gastronautów.

Oto najczęściej zadawane ​pytania i odpowiedzi​ dotyczące programu ReaktorX.

Rekrutacja do szóstej edycji już trwa!

Ruszyły już zapisy na kolejną, piątą edycję pre-akceleratora ReaktorX. Zapisy trwać będą do końca sierpnia na stronie projektu, a sam program rozpocznie się pod koniec października. Jeśli rozumiesz dobrze swoją branżę i masz pomysł na firmę, która wywróci ją do góry nogami, aplikuj przez formularz: ​https://app.vestbee.com/org/reaktor​.