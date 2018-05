Energia dla przyszłości, czyli o tym kto inwestuje w startupy

InnVento to nie tylko 600 metrów kwadratowych przestrzeni biurowej, znakomity sprzęt dla rezydujących tam startupowców, ale przede wszystkim znakomici specjaliści, mentorzy, to zaplecze prawne i ekonomiczne. Z tego wszystkiego mogą korzystać startupy zakwalifikowane do naszego programu, jak przekonuje Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu ds. rozwoju PGNiG. Zaznacza przy tym, że budżet tej grupy kapitałowej na badania, rozwój i innowacje to siedemset milionów złotych. Wraz z dodatkowymi środkami zewnętrznymi to przeszło miliard złotych.

Modelowym przykładem jest współpraca, jaka nawiązała się między PGNiG a startupem 1000 Realities. Jej wynikiem jest wprowadzenie produktów VR/AR (ang. Virtual Reality/Augmented Reality) wykorzystywanych podczas szkoleń pracowników technicznych. Dzięki nowoczesnym technologiom inżynierowie i serwisanci spółki przenoszą się do wirtualnej rzeczywistości. Okulary VR i odpowiednie aplikacje umożliwiają im przeprowadzanie treningu np. przy obsłudze stacji gazowej. Grafiki, które im się ukazują po założeniu okularów są bardzo dokładnym odzwierciedleniem prawdziwych stacji. Dzięki kontrolerom trzymanym w dłoniach mają możliwość wykonywania symulacji - otwierania zaworów czy odpowietrzania instalacji gazowej. Aplikacja informuje na bieżąco, czy pracownik wykonuje czynności poprawnie lub wskazuje gdzie popełnił błąd.

Źródło: PAP