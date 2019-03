EMS – elektrostymulacja mięśni: czym jest nowość na polskim rynku?

Co jednak począć, gdy nie mamy czasu, by codziennie rzeźbić nasze ciało na siłowni lub po prostu nie przepadamy za męczącymi treningami? Otóż istnieje sposób, dzięki któremu można sprawić, aby efekty ćwiczeń przyszły szybciej, a sam czas treningu był przyjemniejszy i krótszy.

Co to takiego?

Odpowiedź to coraz popularniejszy w Polsce, tak zwany trening EMS! Jest to stymulacja mięśni prądem połączona z treningiem personalnym, a wszystko to pod okiem wykwalifikowanych trenerów BodyTec20! Brzmi interesująco? Oczywiście, impulsy z prądem nie brzmią zbyt zachęcająco, ale zapewniamy – odczuwalne jest tylko przyjemne mrowienie. Trening odbywa się na przeznaczonym specjalnie do tego urządzeniu – miha bodytec – i jest całkowicie bezpieczny.

Na przykład elektrostymulacja brzucha – chyba każdy marzy o płaskim, umięśnionym brzuchu. Zazwyczaj na drodze do realizacji tych marzeń staje brak czasu, inne obowiązki oraz skłonność do słodyczy i niezdrowych przekąsek. Kiedy nagle spostrzegamy, że nasza forma trochę się obniżyła, szukamy sposobów na szybkie schudnięcie i wyrzeźbienie sylwetki. Fuzja treningu i elektrostymulacji mięśni wyniknęła z tej potrzeby przyspieszenia efektów ćwiczeń, a także rehabilitacji. Wystarczy jedyne 20 minut ćwiczeń EMS raz w tygodniu, aby osiągnąć efekty porównywalne z efektami po czterogodzinnym, tradycyjnym treningu.

Ćwiczenia EMS nie są trudne i nie należy się obawiać, że nie damy rady. Trening personalny polega na współpracy z trenerem i dostosowaniu intensywności ćwiczeń do stanu i możliwości trenującego.

Czy EMS jest treningiem dla mnie?

Po co komukolwiek elektrostymulacja mięśni? W idealnym świecie pewnie każdy z nas miałby czas i chęci, aby codziennie pojawiać się na siłowni i wylewać siódme poty na macie. Niestety, w natłoku pracy i obowiązków trudno o jakąkolwiek wolną chwilę, dlatego powstają takie rozwiązania jak trening EMS czy EMS fitness.

Zastanawiasz się, czy te ćwiczenia są odpowiednie dla Ciebie? Nie przekonasz się póki nie sprawdzisz! Zapewniamy jednak, że treningi są dopasowywane do każdej osoby indywidualnie, biorąc pod uwagę jej wytrzymałości, zdrowie i cele, jakie chce osiągnąć. Nie ma znaczenia, czy jesteś profesjonalnym sportowcem, ćwiczysz raz w tygodniu, czy twoja aktywność to jedynie przejście trasy praca-dom. EMS jest odpowiednie dla każdego, niezależnie od stylu życia, wieku i wagi. Elektrostymulacja od lat jest używana z powodzeniem w gronie zawodowych sportowców i fizjoterapeutów. Odpowiada za znaczne poprawienie i przyspieszenie efektów ćwiczeń, usunięcie bólów kręgosłupa, a także pomoc w walce o wymarzoną sylwetkę.

Spalanie tłuszczu? Z elektrostymulacją mięśni, efekty smuklejszej sylwetki są widoczne już po kilku treningach, a skóra staje się jędrna i bardziej napięta. Efekty elektrostymulacji mięśni to również pozbycie się wszelkich bólów mięśni i kontuzji. Trening EMS jest bardzo często polecany osobom, które chcą wrócić do sprawności po urazach – jest bezpieczny i przynosi szybkie rezultaty. Jeżeli więc dotyczą Cię wymienione wyżej kwestie – nie wahaj się i umów się na trening personalny połączony z elektrostymulacją w BodyTec20!

W jaki sposób działa EMS –efekty elektrostymulacji mięśni

Czym właściwie jest elektrostymulacja? Czy jest bezpieczna? I jakich efektów treningu EMS należy się spodziewać?

Każdy trening EMS rozpoczyna się wywiadem, który przeprowadza trener personalny. Określa on możliwości danej osoby, jej kondycję, stan zdrowia i cele. Ćwiczący zakłada specjalną kamizelkę i opaski na uda, ręce oraz pośladki. Gdy zaczyna ćwiczyć, impulsy wysyłane przez specjalne urządzenie, docierają do mięśni i kurczą oraz rozkurczają je na zmianę, a wówczas zachodzi elektrostymulacja mięśni. Praca naszych mięśni jest mocno zintensyfikowana, a ćwiczenia są efektywniejsze, gdyż nawet najgłębsze mięśnie zostają wprawione w ruch.

Ćwiczenia EMS polegają na stymulacji mięśni prądem w celu ich pobudzenia – podczas jednego treningu jest zostaje zaangażowanych aż 450 różnych mięśni. Takiego wyniku nie da się osiągnąć tradycyjnymi ćwiczeniami. Nawet doświadczeni sportowcy korzystają z treningów EMS, aby dotrzeć do mięśni głębokich.

Na to wszystko wystarczy tylko 20 minut raz w tygodniu! Trening personalny połączony z elektrostymulacją mięśni nie trwa dłużej. Czy w ciągu tak krótkiego czasu można osiągnąć jakiekolwiek efekty? Oczywiście! Podczas jednej takiej sesji „ginie” nawet 1200 kalorii – to ekwiwalent tego, co można spalić po czterech godzinach tradycyjnych ćwiczeń na siłowni! Paradoksalnie, poświęcając mniej czasu, dajemy swojemu organizmowi więcej korzyści.