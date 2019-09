Emirates stosują identyfikację biometryczną pasażerów

Już niedługo pasażerowie lecący z Dubaju do jednego z 12 portów docelowych w Stanach Zjednoczonych będą mogli wybrać przy bramce do wejścia na pokład technologię rozpoznawania twarzy, co skróci czas trwania kontroli tożsamości do maksymalnie 2 sekund. Nie jest wymagana żadna wcześniejsza rejestracja, a podróżni mogą też skorzystać z tradycyjnej metody kontroli. Emirates nie przechowują danych biometrycznych swoich pasażerów – dane są bezpiecznie przetwarzane przez CBP.

Technologia została pilotażowo zastosowana podczas rejsów Emirates z Dubaju do Nowego Jorku i Los Angeles w okresach największego natężenia ruchu pasażerskiego przypadających na lipiec i sierpień. Wyniki były zachęcające – niektóre loty osiągnęły poziom 100 procent biometrycznej kontroli tożsamości pasażerów przed przyjęciem na pokład. Linie lotnicze spodziewają się, że technologia biometrycznego boardingu zostanie wdrożona na trasach do wszystkich obsługiwanych przez nie portów docelowych w Stanach Zjednoczonych do końca roku, gdy zostaną zainstalowane odpowiednie urządzenia.

Jak działa procedura przyjęcia na pokład w oparciu o dane biometryczne? Przed wejściem na pokład system robi pasażerowi zdjęcie, które następnie jest porównywane w czasie rzeczywistym z galerią CBP w celu zweryfikowania tożsamości danej osoby, co trwa nie dłużej niż 2 sekundy. System może nie rozpoznawać tych osób, które nie podróżowały do Stanów Zjednoczonych przez dłuższy czas lub których zdjęcia nie znajdują się w galerii CBP. Tacy podróżni muszą zgłosić się do stanowiska obsługi.

Linie zamierzają wdrożyć technologię we wszystkich obsługiwanych portach na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Emirates