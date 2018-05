Emerytura doskonałym czasem na zakupy online?

Z danych platformy Shoper wynika, że ruch w e-sklepach w tej grupie wiekowej wzrósł aż o 76% w ciągu roku. Seniorzy najchętniej wybierają produkty z kategorii “dom i ogród” oraz “elektronika użytkowa”. Na artykuły z tych branż wydali najwięcej, wyprzedzając w tym liczniejszą grupę przedemerytalną (55-64 lata). Duży wzrost zainteresowania wśród seniorów odnotowały także delikatesy online oraz sklepy z kategorii “zdrowie i uroda”.

Jak pokazują badania grupa 65+ rezygnuje z zakupów szybciej w porównaniu z grupą 55+. Wpływ może na to mieć niedostosowanie stron do starszych użytkowników np. przez brak możliwości zmiany czcionki na większą, czy kontrastu kolorów. Zainteresowanie ofertą sklepu wymaga innego podejścia również do promocji. Reklamy skierowane do nastolatków często podkreślają bunt, dbałość o wygląd, co zupełnie nie zainteresuje dużo starszych odbiorców, do których bardziej przemawiają wartości rodzinne i bezpieczeństwo

Srebrne wilki na polowaniu online

Seniorzy trafiają do e-sklepów platformy Shoper przede wszystkim za pośrednictwem Google. Aż ⅔ ich ruchu pochodzi z organicznych wyszukiwań oraz AdWords. Zaczyna także wzrastać przekierowanie z mediów społecznościowych - “nowi” seniorzy mieli już szansę się z nimi spotkać i użyć, co przekłada się na wzrosty ruchu z tego kanału o 132%. rok do roku. Największy wzrost odnotowały agregatory takie jak: ceneo.pl, skąpiec.pl, z których ruch zwiększył się o blisko 200%.

Większy ruch dał się także odczuć we wzroście transakcji o 41%., który w pozostałych grupach wiekowych wyniósł średnio 32%. Wartość zakupów, które seniorzy zrobili, była o ⅓ większa w porównaniu do zeszłego roku. Podobnie było w grupie przedemerytalnej (55-64 lata). Wśród młodszych użytkowników wzrost wyniósł od 2 do 24%. Seniorzy spędzają na stronach internetowych więcej czasu niż inne grupy. Szukają bardzo dokładnych opisów produktów, chcąc mieć pewność, że ich zakup będzie udany.

Źródło: Shoper