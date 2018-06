Elon Musk twierdzi, że Tesla padła ofiarą sabotażu

Według CNBC wysokiej rangi dyrektor wykonawczy wysłał w ten weekend e-maila do pracowników Tesli, zarzucając, że w szeregach firmy był sabotażysta, który zmienił kod w produkcie wewnętrznym, następnie zalogował się do systemów bez upoważnienia i spowodował wyciek "poufnych danych Tesli, które przekazał osobom postronnym.

W jednym ze swoich listów do pracowników, napisanych po zajściu, Musk twierdził, że firma próbuje ustalić, czy rzekomy sabotażysta działał sam, czy też posiadał pomocników. Charakter danych, które wyciekły, a także szczegółowe informacje o sposobie dostępu do nich przez sabotażystę, nie zostały jednak podane do wiadomości publicznej.

W oddzielnym e-mailu Musk wezwał personel do zachowania czujności i wzięcia do serca słów byłego szefa Intel Andy’ego Grove’a:

“Może to być przypadkowe wydarzenie, ale jak powiedział Andy Grove: "Przeżyją tylko paranoicy". Proszę być czujnym na wszystko, co nie leży w najlepszym interesie naszej firmy.”

Firma ogłosiła niedawno, że zmniejsza liczbę pracowników o co najmniej 9%. Naturalne jest spekulować, że jeśli ktoś sabotuje systemy lub dokonuje wycieku danych, może być pracownikiem niezadowolonym.

Źródła: White Magick, Bitdefender