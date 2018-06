"Elektryki" a prawo i rynek polski

Już w 2022 roku 30% nowych samochodów sprzedawanych w krajach rozwiniętych posiadać będzie napęd elektryczny, natomiast w krajach rozwijających się ich liczba powinna wynieść około 20%, jak twierdzi Deloitte. Ponadto według firmy Censuswide ponad 80% młodych ludzi chce jeździć samochodami elektrycznymi. Problem mogą stanowić w chwili obecnej jedynie ich ceny. Według badań ORPA samochody elektryczne wzbudzają coraz większe zainteresowanie również wśród polskich kierowców. „Elektrykami” interesuje się blisko 92% kierowców, jednak zakup tego typu pojazdu rozważa zaledwie co ósmy ankietowany.

Co robi się na polskiej ziemi dla promocji elektromobilności? 22 lutego 2018 roku weszła w życie ustawa, dzięki której samochody elektryczne uprawnione zostaną do jazdy po buspasach oraz darmowego parkowania w strefach płatnego parkowania. Ustawa zniosła również akcyzę na samochody elektryczne i hybrydy typu plug-in. Pozwala również na większe odpisy amortyzacyjne dla firm. Co więcej przewiduje, że do końca 2020 roku powstanie 6 tys. punktów ładowania oraz 400 punktów tzw. turbochargerów.

Przedstawiciele branży motoryzacyjnej dostrzegają spore szanse rozwoju rynku samochodów elektrycznych dzięki prywatnym inicjatywom oraz funduszom unijnym. Przykładem jest projekt ogólnodostępnej sieci szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, zakładający stworzenie do 2020 roku 200 stacji ładowania (w tym 10 ultraszybkich i 135 szybkich). Przez zwiększenie ilości ładowarek i ich technologicznemu zróżnicowaniu sieć stanie się dostępna dla większej liczby użytkowników pojazdów elektrycznych. Realizacja projektu będzie kolejnym impulsem dla rozwoju elektromobilności w Polsce i Europie Centralnej.

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), w zeszłym roku zarejestrowano w Polsce łącznie 439 aut elektrycznych. W pierwszym kwartale 2018 roku liczba rejestracji „elektryków” sięgnęła 152 sztuki.

Źródło: Bellini Capital