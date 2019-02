Elektryczne wózki magazynowe wspierają procesy logistyczne w branży spożywczej

Punktem wyjście w projektowaniu każdego kompleksowego rozwiązania magazynowego jest analiza procesu logistycznego klienta – mówi Krzysztof Bujacz, Manager Logistyk w WDX, www.wdx.pl. W przypadku branży spożywczej większy ciężar niż zazwyczaj leży po stronie składowanego produktu – dodaje. Większość magazynów w branży spożywczej funkcjonuje w oparciu o trzy sposoby składowania: FIFO, LIFO oraz FEFO. Ma to kluczowe znaczenie dla doboru odpowiedniego sposobu magazynowania. Największą popularnością cieszą się regały rzędowe paletowe i półkowe gwarantujące łatwy dostęp do poszczególnych indeksów. Powszechnie używane są regały mobilne, często wykorzystywane w chłodniach i mroźniach. Wszystkie elementy muszą być łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na działanie środków chemicznych.

Tylko i wyłącznie elektryczne wózki magazynowe





Szczególne wymagania w branży spożywczej dotyczą pojazdów transportu wewnętrznego. W zamkniętych halach magazynowych, w których składowana jest żywność, zastosowanie znajdują jedynie elektryczne wózki magazynowe wyposażone w baterie trakcyjne, w których nie zachodzi proces gazowania. Niezbędne jest także zastosowanie technologii antykorozyjnej w elementach, które mają bezpośrednią styczność z towarem. Jako producent regałów oraz przenośników magazynowych dążymy do zapewnienia naszym partnerom komfortowej sytuacji, kiedy to my odpowiadamy za prawidłowe funkcjonowanie całego systemu. Dlatego zdecydowaliśmy się poszerzyć swoje portfolio produktowe o wózki magazynowe amerykańskiej marki Crown, które gwarantują utrzymanie najwyższej jakości naszych rozwiązań – mówi Krzysztof Bujacz.

Elektryczne wózki paletowe Crown WP3000





Elektryczne wózki paletowe z serii WP3000 idealnie sprawdzą się w wsparciu procesów logistycznych w punktach sprzedaży detalicznej, od małych sklepów, poprzez obiekty wielkopowierzchniowe aż po markety budowlane. Konstrukcja WP3000 została zaprojektowana z myślą o wykonywaniu konkretnych zadań, takich jak; płynne operacje w zatłoczonych przestrzeniach i bezpieczny transport produktów na ćwierćpaletach. Serię wózków widłowych WP3000 wyróżnia zwrotność oraz solidna konstrukcją odporna na uderzenia. To najmocniejsze wózki w swojej klasie, gdzie narażone na uszkodzenia elementy z tworzywa sztucznego zostały zastąpione stalą. Podwozie i widły objęte są pięcioletnią gwarancją. Dodatkowo, istnieje możliwość przewożenia modelu WP 3010 w przedziale ładunkowym samochodu dostawczego.

Elektryczne wózki do prac w dokach załadunkowych Crown WT3000





Wózki WT3000 służą przede wszystkim do prac załadunkowych i rozładunkowych, transportu ładunków oraz kompletacji poziomej. Seria WT3000 została zaprojektowana do pracy w najcięższych warunkach. Do produkcji tego modelu użyto najwyższej jakości komponentów stalowych. Crown to design zorientowany na operatora. Praca operatora wózka widłowego w dokach załadunkowych niesie ze sobą szereg zagrożeń. Wiele godzin spędzonych w wymuszonej pozycji ciała oraz silne wstrząsy związane z pokonywaniem różnicy poziomów mogą powodować urazy pleców, ramion i rąk. Wózki widłowe Crown WT3000 posiadają opatentowane zawieszenie FlexRide, które znacznie niweluje wibracje podestu, podwozia oraz innych części wózka. Układ ten obejmuje koła podporowe amortyzujące wstrząsy oraz szczelne zawieszenie silnika. Zawieszenie FlexRide niweluje odczuwanie wstrząsów do 80%. Wózki z serii WT3000 to najlepsza w swojej klasie trwałość, wydajność oraz komfort pracy operatora.

Marka Crown to kompleksowa oferta elektrycznych wózków magazynowych, od wózków paletowych po specjalistyczne wózki systemowe VNA pracujące w wąskich korytarzach roboczych, dedykowane zarówno do kompletacji jak i do składowania całych palet w regałach. Wyłącznym dystrybutorem Crown w Polsce jest dostawca rozwiązań magazynowych, spółka WDX S.A. Pełna oferta elektrycznych wózków magazynowych Crown dostępna jest na stronie internetowej www.wozkicrown.pl