Elektroniczne czytelnictwo we wrocławskiej bibliotece

W ramach akcji wszystkim posiadaczom karty bibliotecznej MBP udostępniono możliwość wypożyczenia e-czytników inkBOOK (polskiego producenta, firmy Arta Tech z Wrocławia). Natomiast polski serwis Legimi umożliwił czytelnikom nieograniczone korzystanie z dostępnych na stronie e-booków.

Pilotażowy program trwał przez całe wakacje w Centrum Innowacji Przejście przy ul. Świdnickiej – był on rozszerzeniem wcześniejszej inicjatywy, w ramach której posiadacze karty bibliotecznej mogli skorzystać z kuponu dostępu do serwisu Legimi (musieli jednak mieć własne urządzenie, na którym uruchamiali aplikację). Podczas wakacji biblioteka zdecydowała się udostępnić bezpłatnie, na okres 30 dni, urządzenia marki inkBOOK, które dzięki systemowi operacyjnemu Android pozwalają na bezproblemowy dostęp do serwisu. Roczny limit stron wykupiony przez Bibliotekę na platformie Legimi został wyczerpany już w sierpniu, a czytniki przez cały czas były w ciągłym obiegu i przechodziły z rąk do rąk pomiędzy kolejnymi czytelnikami. Ze względu na duże powodzenie akcji, biblioteka planuje zwiększyć ilość urządzeń i pracuje nad wznowieniem dostępu.

Według badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia dla Virtuallo, wśród zwolenników nowoczesnych form czytania znajduje się prawie tyle samo kobiet (51 proc.), co mężczyzn (49 proc.), a najczęściej z takiej formy lektury korzystają ludzie młodzi w przedziale wiekowym 25 – 34 lat (34 proc.) oraz osoby w wieku 15 – 24 lat (32 proc.).

- Obserwacja wzrostu rynku e-booków w Polsce pozwala stwierdzić, że coraz chętniej korzystamy z książek w wersji elektronicznej. Szeroki dostęp do bezpłatnych zasobów e-booków z pewnością przełoży się na dalszy wzrost tego trendu. Możemy tym samym zaprzeczyć twierdzeniom, zgodnie z którymi nowoczesne technologie odgradzają nas od literatury. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa będzie miała swój znaczący udział w promowaniu nowoczesnego czytelnictwa - mówi Paweł Horbaczewski, prezes Arta Tech.

Dostęp do bezpłatnych e-booków w bibliotekach publicznych w wielu miastach uwarunkowany jest wyłącznie posiadaniem karty bibliotecznej w danej placówce. Dodatkowo można skorzystać z bazy cyfrowych bibliotek oraz internetowych przestrzeni, które umożliwiają darmowe – i co ważne legalne – korzystanie z e-booków, jak np.: Wolnelektury.pl, Najpierwprzeczytaj.pl, epnp.pl (e-Publikacje Nauki Polskiej) czy Bookini.pl. Wówczas możliwość czytania wielu tysięcy książek elektronicznych jest już tylko na „wyciągnięcie czytnika”.

Jeśli więc mieszkasz we Wrocławiu, uwielbiasz czytać książki, interesują Cię nowinki technologiczne i chcesz przetestować krajowe rozwiązanie, możesz wypożyczyć nowoczesny czytnik nawet na 30 dni. Wystarczy, że posiadasz kartę biblioteczną i udasz się do centrum Informacji Przejście przy ul. Świdnickiej. Niewykluczone, że Arta Tech rozszerzy współpracę o całe konsorcjum bibliotek na Dolnym Śląsku.