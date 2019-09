Elektromobilność w Polsce – czy to realna przyszłość?

Czym jest elektromobilność?

Elektromobilność to szeroko rozumiany transport i związana z nim infrastruktura napędzana energią elektryczną. Termin ten obejmuje zarówno aspekty techniczne związane z rozwojem technologii oraz danej infrastruktury, jak również kwestie społeczne lub prawne regulujące produkcję, nabywanie oraz użytkowanie pojazdów elektrycznych.

Większość branż stopniowo kieruje się w stronę autonomiczności, automatyzacji oraz wykorzystywania w swoich działaniach sztucznej inteligencji. Nawet, jeśli sami nie korzystamy w tym momencie z pojazdów elektrycznych, to już jako konsumenci - dzięki rozwiniętej elektromobilności - będziemy czerpać znaczące korzyści ze sprawniejszej logistyki i produkcji, wpływającej ostatecznie na wzrost jakości oraz standardu naszego codziennego życia.

Plusy elektrycznej mobilności

Z roku na rok wzrasta liczba kierowców i użytkowników, którzy świadomi są zalet elektromobilności oraz wykazują zainteresowanie codziennym użytkowaniem pojazdów elektrycznych. W konsekwencji zwiększającego się popytu na tę technologię, wzrasta również zapotrzebowanie na punkty umożliwiające ładowanie pojazdów elektrycznych. To z kolei przyczynia się nie tylko do otwarcia nowych źródeł dochodów, ale także zwiększenia popularności tzw. pojazdów zeroemisyjnych, nieemitujących zanieczyszczeń do środowiska.

Oprócz oczywistych zalet związanych z ochroną środowiska, pojazdy elektryczne idące w kierunku autonomiczności pozwolą na eliminowanie błędów wynikających z czynników ludzkich, chociażby takich jak zmęczenie. Co więcej, istotną kwestią stanie się także rozwój telekomunikacji w celu zwiększenia i pokrycia łączności bezprzewodowej, istotnej dla pojazdów autonomicznych.

A co w przypadku transportu publicznego? Dynamiczny rozwój elektromobilności wpłynie na dotychczasowe rozumienie transportu publicznego – na przykład z racji zyskującego na popularności trendu wypożyczania pojazdów na minuty. Co więcej, już teraz zmienia się również sposób przemieszczania na krótkich odcinkach, gdzie główną rolę odgrywają małe pojazdy elektryczne, hulajnogi, nineboty, rowery elektryczne lub napędzane energią elektryczną motocykle. Ostatecznie zwiększająca się popularność tego typu środków transportu wymusi zmiany w miejskiej infrastrukturze, przy okazji zmieniając miasta na czystsze i cichsze.

UTO, czyli urządzenia transportu osobistego, mają szansę mocno wpłynąć na rozwój transportu miejskiego w najbliższej przyszłości. Szacuje się, że średnio trasa jaką wykonujemy dziennie w mieście wynosi 25 km. Urządzenia UTO zostały więc tak zaprojektowane, aby mogły ten dystans nie tylko szybko pokonywać, ale aby w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych umożliwiać ich funkcjonalny przewóz transportem miejskim. Zatem dzięki nim może pojawić się wiele usprawnień w infrastrukturze miast, zwiększając zainteresowane komunikacją miejską oraz minimalizując nadmierne użytkowanie samochodów. Oczywiście warto zaznaczyć, że aby ten plan odpowiednio zrealizować, trzeba postawić na odpowiednio wczesną edukację społeczeństwa odnośnie użytkowania urządzeń transportu osobistego oraz poszerzać świadomość bezpiecznego przemieszczania się na terenie miasta.

A co w przypadku dalszych wyjazdów? W większości przypadków wystarczy że zabierzemy pojazd UTO do pociągu, aby w odwiedzanym mieście załatwić większość spraw. W razie potrzeby możemy skorzystać na miejscu z carsharingu lub komunikacji publicznej. Działania tego typu spowodują znaczne usprawnienia w ruchu na terenie miast, zwiększenie zainteresowania komunikacją miejską, a w efekcie - zmniejszenie korków.

Autor: Jakub Tomasiczek, Dyrektor Generalny JBTS