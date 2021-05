Elastyczny model pracy nie dla małych firm

Żmudne procesy administracyjne są również wskazywane przez 45% badanych jako jedna z głównych przyczyn obniżonej efektywności pracy. Ponadto brak dostępu do narzędzi umożliwiających automatyzację i wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów hamuje rozwój małych firm. Minimalne inwestycje w innowacyjne środowisko pracy i cyfrową transformację przekładają się niejednokrotnie również na niższy poziom obsługi klienta oraz uniemożliwiają wprowadzenie określonych, stałych standardów w tym zakresie.

Aż 40% badanych, podczas pracy zdalnej, narzekała na trudności w dostępie do danych zgromadzonych w firmowych systemach. 51% uważa, że dobrym wsparciem byłyby narzędzia do automatyzacji. Dzięki nim można podnieść komfort pracy i zatrzymać na pokładzie najlepszych pracowników. Ten argument ma duże znaczenie, bowiem aż 25% respondentów wskazało, że rozważa zmianę pracy i przejście do firmy, która zapewni im lepsze warunki do pracy.

- Małe firmy borykają się często z brakiem środków na inwestycje w nowe technologie. Dlatego często doradzamy naszym klientom z tego sektora przyjęcie metody małych kroków. Wprowadzanie nawet małych zmian przynosi dużo dobrego. Kluczowe w tym procesie jest znalezienie dobrego doradcy i zaplanowanie ścieżki cyfrowej transformacji – uważa David Mills, CEO Ricoh Europe.

O badaniu

Badanie zrealizowano na zlecenie Ricoh na próbie badawczej 1400 pracowników zatrudnionych w małych firmach w Europie.