EKUZ - czym jest karta EKUZ, jak ją wyrobić?

Czym jest EKUZ?

Innymi słowy - jest to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą z powodzeniem można wyrobić bez dodatkowych opłat w pobliskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. To co należy zarobić to ze strony NFZ zapisać odpowiedni wniosek, wypełnić oraz wysłać pod wskazany adres za pośrednictwem poczty lub maila. Na rozpatrzenie wniosku należy z reguły poczekać kilka dni. Odbiór karty EKUZ może odbyć się na dwa sposoby: osobiście w placówce NFZ lub za pośrednictwem poczty, jeśli zostało to uprzednio oznaczone we wniosku.

Tutaj dowiesz się, jak uzyskać kartę EKUZ krok po kroku: https://porownywarka-ubezpieczen.pl/EKUZ-czym-jest-karta-EKUZ-jak-ja-wyrobic/. Warto jednak pamiętać, że w sezonie wakacyjnym liczba takich wniosków może napływać zdecydowanie liczebniej niż w pozostałym okresie roku - dlatego warto zadbać o jej wyrobienie odpowiednio wcześniej.

Kto może starać się o EKUZ?

To wszyscy ci, którzy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli:

- osoby zatrudnione w ramach UOP oraz prowadzące własną działalność,

- osoby pracujące na umowie zlecenie,

- emeryci i renciści,

- bezrobotni zarejestrowani w UP, którzy zostali w ten sposób zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego.

EKUZ przysługuje także tym dzieciom poniżej 18 roku życia, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego oraz małżonkowie osób zatrudnionych, którzy zostali dopisani do ubezpieczenia pracującego członka rodziny.

EKUZ - korzyści

Podsumowując - zdobycie karty EKUZ nie jest trudnym zadaniem. Jeżeli zależy Ci na uzyskaniu niezbędnych gratyfikacji i ułatwień - wówczas powinieneś poświęcić odpowiednią uwagę na zrealizowanie tej karty. Jeśli bowiem ulegniesz wypadkowi bądź zachorujesz przebywając za granicą - wówczas musisz opłacić za własne pieniądze takie leczenie. Jeżeli jednak posiadasz EKUZ - wówczas jest ono swojego rodzaju przeniesieniem ubezpieczenia zdrowotnego, które posiadasz w Polsce - poza jej granicę. To oznacza, ze w przypadku nagłej choroby lub wypadku jako turysta możesz z powodzeniem korzystać z zagranicznej opieki medycznej.