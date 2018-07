Ekstradycja jednego z administratorów Silk Road

Garyego aresztowano w Irlandii w 2014 r. Długo unikał ekstradycji do Stanów, utrzymując, iż ta pogorszy jego stan zdrowia. Davis cierpiał na zespół Aspergera, miał stany lękowe, depresję, co rzekomo czyniło go zależnym od rodziny. Po przegranej w 2017 roku apelacji, Sąd Najwyższy nakazał mu oddać się w ręce amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.

Davis prawdopodobnie nie uniknie kary i będzie musiał stanąć przed amerykańskim sądem, odpowiadając na zarzut zarządzania obrotem nielegalnymi substancjami, głównie narkotykami. Mężczyzna pomagał rozwiązywać użytkownikom narkotykowej giełdy problemy techniczne oraz płacił za moderowanie prowadzonych na forum dyskusji i rozwiązywanie sporów pomiędzy dealerami oraz ich klientami. Działalność przyniosła mu dochód w wysokości 1500 dol.

Amerykański prokurator Geoffrey S. Berman oświadczył, że Gary Davis jest podejrzany o pomoc przy administrowaniu giełdą Silk Road, platformy pośredniczącej w handlu narkotykami oraz nielegalnymi przedmiotami i usługami, a dzięki odpowiednim staraniom Gary odpowie za popełnione przestępstwa przed amerykańskim sądem.

Założyciel Silk Road - Ross Ulbrecht został skazany w lutym 2015 roku i obecnie odsiaduje wyrok dożywocia, bez możliwości zwolnienia warunkowego.

Silk Road działał od 2011 do 2013 roku. Po zamknięciu serwisu podejmowano kilka prób jego reaktywacji pod nazwą Silk Road 2.0, amerykańskim służbom udawało się jednak dość szybko im przeciwdziałać. Szacuje się, że Silk Road wygenerował obrót w wysokości 200 milionów dolarów właśnie na handlu narkotykami i nielegalnymi przedmiotami.

Źródło: BitDefender