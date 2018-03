Ekspres do kawy zainfekował całe przedsiębiorstwo

Historia brzmi dość niewiarygodnie, jednak wydarzyła się naprawdę. Jeden z pracowników przedsiębiorstwa petrochemicznego, posiadającego kilka swoich fabryk w Europie, postanowił podzielić się w serwisie Reddit opisem niecodziennego ataku na swoją firmę. Do zdarzenia doszło w jednej z lokalnych sterowni przedsiębiorstwa, która nagle przestała działać. Okazało się, że jej komputery zostały zainfekowane oprogramowaniem ransomware. Jak do tego doszło, skoro lokalne zasoby w sterowni nie były podłączone do Internetu? Przy pomocy tzw. surface attack, czyli ataku skierowanego na najsłabsze ogniwo w przedsiębiorstwie, dzięki któremu można docelowo przenieść groźne działania na pozostałe komponenty środowiska. Przestępca, przedostając się przez zabezpieczenie brzegu sieci i uzyskując dostęp do komputera w sieci LAN, może dalej eksplorować sieć w sposób nieskrępowany przez firewalle i inne urządzenia sieciowe. Jak wskazuje Piotr Kałuża - ekspert ze Stormshield, tej sytuacji można było uniknąć przestrzegając podstawowych zasad z zakresu cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

Cyberatak przeprowadzony na przedsiębiorstwo petrochemiczne mógł zakończyć się tragicznie. Istniało bowiem realne zagrożenie przedostania się infekcji do sieci przemysłowej i wpływania na pracę sterowników PLC i urządzeń przemysłowych. W opinii eksperta taka sytuacja mogła doprowadzić do zatrzymania produkcji, poniesienia tym samym ogromnych strat finansowych przez przedsiębiorstwo, a nawet spowodować katastrofę ekologiczną.

Źródło: Stormshield