Ekspertyza budowlana - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Ekspertyza budowlana - co to jest?

Ekspertyza budowlana to ocena stanu technicznego budynku. Wystawia się ją zazwyczaj w oparciu o dokumentację projektową. Pozwala ona bowiem na przeprowadzenie wyliczeń, które oszacują wytrzymałość wszystkich najistotniejszych elementów konstrukcyjnych. W ten sposób można się zatem wiedzieć czy budynek jest w pełni bezpieczny dla potencjalnych mieszkańców, a także jakie rozwiązania zostały zastosowane podczas jego budowy. Jakie budynki podlegają ekspertyzie budowlanej? Nie ma co do tego większych ograniczeń. Takie opracowania mogą odnosić się do kamienic, bloków, domów jednorodzinnych oraz pojedynczych lokali. Nierzadko są ona także przeprowadzane w przypadku obiektów gospodarczych. Mogą to być m.in. magazyny, hale produkcyjne czy biurowce.

Jak przebiega ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana powinna zostać poprzedzona oględzinami ocenianego obiektu. Może okazać się, że potrzebne będzie dokonanie pomiarów, a nawet pobranie próbek materiałów do badań oraz wykonanie wielu innych czynności. Ocena musi zostać dokonana jak najbardziej rzetelnie. Kolejny krok to zapoznanie się z dokumentację projektową budynku. Ekspertyzę przeprowadza inżynier, który musi się pod nią podpisać. Ciekawą ofertę pod tym względem prezentuje firma Stekra, z którą zapoznać można się pod adresem http://www.stekra.pl/oferta/zaklad-ekspertyz-budowlanych.html.

Kiedy przeprowadza się ekspertyzy budowlane?

Taką usługę zleca się przeważnie przed zmianę przeznaczenia danego obiektu budowlanego. Niekiedy przeprowadza się je przed wykonaniem prac remontowych. Dzięki temu znacznie łatwiej można obliczyć ich kosztorys czy czas potrzebny na przeprowadzenie zmian. Wykonanie ekspertyzy budowlanej jest także zalecane w przypadku, gdy nie ma całkowitej pewności, co do bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości. Może się bowiem okazać, że obowiązkowe będzie natychmiastowe zlecenie prac remontowych, a chwilowe użytkowanie z budynku okaże się zabronione. Zlecenie ekspertyzy budowlanej najlepiej powierzyć osobom trzecim, gdyż będą najbardziej obiektywne.