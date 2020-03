Ekspert radzi: jak dbać o okna wiosną?

Mycie okien i co dalej?

Brud zbierający się na szybach okien, pozbawiający nas pięknego widoku, to najczęstszy powód, dla którego bierzemy się za mycie okien wiosną. Jednak pielęgnacja okien nie może skupiać się wyłącznie na dokładnym czyszczeniu szyb – przestrzega ekspert z firmy Siegenia. Przeciwnie, bardzo ważne są także ramy czy okucia do okien, a więc ich regularne czyszczenie i doglądanie stanu technicznego. To od właściwego sposobu ich pielęgnacji zależy też, jak długo okna posłużą w nienagannym stanie. Ochroni je to również przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Jak czyścić i pielęgnować ramy okienne z konkretnego tworzywa? Okna PCV, potocznie zwane plastikowymi, mają niestety tendencję do przyciągania kurzu i zanieczyszczeń. Dlatego wymagają częstszego czyszczenia niż ramy okien z innych materiałów. W ich pielęgnacji najlepiej sprawdzają się delikatne detergenty, które skutecznie czyszczą, ale przy tym nie niszczą i nie tworzą mikrouszkodzeń na powierzchni ram okiennych. Odpadają więc wszelkie preparaty o żrących właściwościach. Warto też unikać środków czystości z zawartością amoniaku!

Nieco inaczej wygląda pielęgnacja okien wykonanych z drewna. Tutaj znaczenie ma nie tylko utrzymanie czystości, ale też kontrola stanu lakieru na drewnianej powierzchni. Aby nie pozbawiać drewna ochronnej warstwy najlepiej jest używać środków czystości o strukturze balsamu lub mleczka, które w swoim składzie zawierają oleiste substancje. W ten sposób nie tylko usuniesz brud, ale także zabezpieczysz ochronną warstwę lakieru przed zdarciem. Bez względu na materiał, z którego wykonane są ramy okienne, nie można zapomnieć też o przetarciu uszczelek, klamek, zawiasów czy okuć okiennych! Do czyszczenia okien najlepiej sprawdzają się miękkie gąbki i ściereczki, które nie pozostawiają włókien.

Jaka pogoda na mycie okien?

Skrajne warunki atmosferyczne nigdy nie są dobrym czasem na mycie okien – przekonuje ekspert z firmy Siegenia. Choć słoneczna aura zachęca do robienia domowych porządków, tak na pewno nie warto wówczas myć szyb okiennych. Szybko parująca woda sprawi bowiem, że na szybach pojawią się niechciane smugi, a to nigdy nie wygląda estetycznie! Z kolei przy suchym, mroźnym powietrzu istnieje niebezpieczeństwo, że szklana powierzchnia zostanie uszkodzona lub nawet pęknie. W deszczową aurę mycie okien również nie będzie dobrym pomysłem… Jaka jest więc najlepsza pogoda do mycia okien? Optymalne wydają się pochmurne, ale suche dni o umiarkowanej temperaturze – najlepiej na poziomie kilkunastu stopni Celsjusza.

Pielęgnacja okien nie tylko na wiosnę

Choć o porządkach i myciu okien najczęściej myślimy właśnie na wiosnę, tak nie warto robić tego tylko raz w roku! Przeciwnie, to właśnie regularna pielęgnacja i kontrola stanu okien pozwoli na ich dłuższą żywotność. Ma to szczególne znaczenie w przypadku okien w mieście. To właśnie okna w dużych miastach szybciej się brudzą, bo łatwiej osiada na nich proch, kurz i inne zanieczyszczenia miejskie. Warto więc myć i pielęgnować okna kilka razy w roku – nie tylko zaś od święta!