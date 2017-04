Ekran kinowy, zasilacz UPS i nagrody Red Dot. Przegląd #sprzęt.

Eaton rozszerzył swoją ofertę zasilaczy UPS z technologią line-interactive 5SC. Rozwiązanie zabezpiecza systemy zasilających do serwerów dla małych przedsiębiorstw. Rodzina 5SC będzie teraz obejmowała także modele do szaf rackowych i do szaf rackowych/wolnostojące (RT), obejmując moc znamionową od 500 VA do 3 kVA (źródło: materiał prasowy Eaton).

Nowy ekran Samsung Cinema Screen (przekątna 10,36 m) to pierwszy na świecie wyświetlacz LED HDR przeznaczony do kin. Dzięki zwiększonej intensywności barw i większej precyzji wyświetlania, widzowie doświadczą nowej jakości i większego wrażenia rzeczywistości prezentowanych treści. Ekran zachowuje swoje parametry, niezależnie od oświetlenia i wyświetlanych treści (źródło: materiał prasowy Samsung).

Aż 9 prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa przemysłowego Red Dot trafiło do firmy Logitech. Natomiast klawiatura K780 Multi-Device Wireless Keyboard w kategorii komputerów i technologii informacyjnej otrzymała nagrodę „Best of the Best” Red Dot Product Design Award, przyznawaną produktom wyróżniającym się najlepszym wzornictwem w swojej kategorii. Logitech zdobył laury w tym konkursie już po raz piąty z rzędu (źródło: materiał prasowy Logitech).

Nagroda Red Dot trafiła także do polskiego producenta czytników e-booków, firmy Artatech. Nagrodę otrzymały modele inkBOOK Prime i inkBOOK Classic 2, których projekt powstał we współpracy z wrocławskim studiem projektowym ID Design. Kluczowymi aspektami przy tworzeniu urządzeń były wygoda trzymania urządzenia w dłoni przez wiele godzin oraz zniwelowanie efektu zmęczenia oczu - np. profil obudowy daje wrażenie trzymania tradycyjnej książki. Dodano też przyciski z innowacyjnym mechanizmem inkBUTTONS™. Artatech jest czwartym polskim producentem, który otrzymał tę nagrodę w kategorii elektroniki użytkowej (źródło: materiał prasowy inkBOOK).

