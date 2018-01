Egzoszkielety w Fordzie - inna odsłona robotyzacji

W dwóch fabrykach Forda trwają testy egzoszkieletów produkowanych przez kalifornijską firmę Ekso Bionics. Egzoszkielet o nazwie Ekso Vest ma formę lekkiej i wygodnej (bionicznej) kamizelki - świadkowie mówią, że niemal nieodczuwalnej dla osoby, która ją nosi (zajrzyj do linków poniżej).

Ford policzył, że przeciętny pracownik podnosi ręce w górę ok. 4600 razy dziennie. Spore ryzyko kontuzji, trudno też o zachowanie wydajności. Kamizelka bioniczna pomaga pracownikom w wykonywaniu właśnie takich powtarzalnych czynności - mogą oni wydajnie, z większym zasięgiem z wyraźnie mniejszym obciążeniem własnego kręgosłupa, mięśni i stawów podnosić przedmioty do ok. 6 kg na rękę (lub w "cięższej" wersji - do ok. 16 kg).

Egzoszkielety mają być testowane w kolejnych fabrykach Forda, także w Europie.

