Edukacyjne prezenty dla sześciolatka. 10 pomysłów na rozwijające zabawki

Eksperymenty z lustrami dają dziecku nie tylko dużo zabawy i wiedzę o optyce, ale też doskonalą samodzielność i nawyk poznawania świata przez doświadczenie.

Nie będzie nadmiernym uogólnieniem stwierdzenie, że dzieci w wieku 6 lat są zafascynowane kosmosem. Teleskop do zabawy stanowi bardzo fajne wprowadzenie do tajników pracy astronoma i pozwoli wczuć się w jego rolę.

Początek zerówki czy pierwszej klasy jest dobrym momentem, by rozpocząć - oczywiście w formie zabawy (potrzebna także aplikacja na tablecie) - naukę programowania. Uczenie robocików umiejętności i wykonywania zadań to także rozwój małej programistki - zadania programistyczne mogą być bowiem coraz bardziej ambitne.

Edukacyjna, a jednocześnie świetna (i niedroga) zabawa dla młodych przyrodników-podróżników. Nawet prawdziwy miłośnik przyrody spotka tu zwierzęta, których wcześniej nie znał.

Zabawki konstrukcyjne, które następnie działają - bardzo dobre rozwiązanie dla młodych budowniczych. Ucieszy także rodziców chcących, by dziecko doskonaliło zręczność, precyzję, zdolności konstrukcyjne i cierpliwość.

Klocki Lego świetnie sprawdzą się jako podstawa nauki konstruowania i przenoszenia tego, co na obrazku, do samodzielnego wykonania. Nie musi to być wcale najkosztowniejszy zestaw, by spełnił swoje zadanie!

Fascynacji kosmosem ciąg dalszy. Wielkie puzzle to dobre rozwiązanie doskonalące motorykę, spostrzegawczość, planowanie. Do tego zadania "obserwacyjne" pomogą ugruntować kosmiczną wiedzę.

Wielki zestaw "kosmicznych" (świecących w ciemności i pozwalających tworzyć kosmiczne konstrukcje) klocków zapewni nie tylko świetną zabawę, ale też pomoże rozwijać zdolności manualne, wyobraźnię, koncentrację i wytrwałość.

Jak to zrobić, żeby się zmieściło i do tego działało? Familijna gra logiczna pozwoli nie tylko zrozumieć zasadę działania kółek zębatych, ale i doskonalić myślenie skutkowo-przyczynowe przez rozwiązywanie łamigłówek logicznych.

Wspomóżmy szkołę :-). Tablica magnetyczna do nauki pisania pozwoli nie tylko kształtować dobre nawyki (prawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego, odpowiedni kierunek pisania liter), ale i daje poczucie kontroli - nieudane literki można łatwo usunąć. Fajniejsze niż pisanie kolejnych linii w zeszycie