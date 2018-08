Edukacyjne, kreatywne i rozwijające prezenty dla sześciolatki. 12 zabawek, gier i książek

Prezenty dla sześciolatki

twórcze, kreatywne, rozwijające

Jeśli sześciolatka z Twego bliskiego otoczenia uważa, że zabawki konstrukcyjne są dla chłopców, pora przekonać ją do zmiany zdania - wspólnie z konstruktorką Goldie, która tym razem pomoże wykonać projektor filmowy.

Poważne zadanie dla małej ogrodniczki - samodzielna hodowla marchewki lub rzodkiewki. Ogródek, mieszczący się w drewnianym stelażu, może pomóc w nauce ogrodnictwa, systematyczności i biologii roślin.

Krosno spełnia dwie fajne role rozwojowe: jest to zabawka szkoleniowa "jak to dawniej było", która jednocześnie znakomicie rozwija zręczność i dokładność. Pozwala też przymierzać się do własnych projektów.

Sowi zestaw pozwoli wykonać obrazki akwarelowe, które dzięki lekko wypukłym konturom elementów pozwolą uporać się z wychodzeniem za linię. Tusze do malowania można mieszać na palecie.

Początek zerówki czy pierwszej klasy jest dobrym momentem, by rozpocząć - oczywiście w formie zabawy (potrzebna także aplikacja na tablecie) - naukę programowania. Uczenie robocików umiejętności i wykonywania zadań to także rozwój małej programistki - zadania programistyczne mogą być bowiem coraz bardziej ambitne.

Nie święci garnki lepią - dla aktywnej sześciolatki to bardzo dobre zadanie. W wielu miastach można zapisać dziecko na zajęcia z ceramiki - ten zestaw zapewni więc nie tylko dobrą zabawę, ale i pozwoli sprawdzić, czy dziecku spodoba się garncarstwo.

Seria "Czytam sobie" to książki wydawane z myślą o dzieciach uczących się czytania lub doskonalących tę sztukę. Wydawnictwa są zawsze ładnie wydane i bogato ilustrowane. Pakiet z książkami na 3 poziomach pomoże dobrać lekturę do bieżących umiejętności.

Książka wydawnictwa Mamania ze świetnymi ażurowymi ilustracjami, napisana i skomponowana tak, żeby treść była przystępna dla młodego czytelnika. Świetny prezent dla każdej żądnej wiedzy małej uczennicy.

Edukacyjna, a jednocześnie świetna zabawa dla młodych przyrodników-podróżników. Nawet pasjonatka przyrody spotka zwierzęta, których jeszcze nie znała :-).

Banalnie prosty, ale dający niemal nieskończone możliwości prezent - bambusowe pałeczki i plastikowych łączników. Uzupełniony o wyobraźnię, zamienia się w zestaw godny następczyń Zahy Hadid.

Kolorowa zabawka może być bardzo przyjemnym wsparciem w rozumieniu tego, co pokazuje zegar. Takie rozwiązanie może wspomagać naukę przez kilka lat.