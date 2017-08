Ecommerce Power – Szkolenie Online

Program wydarzenia:

10:00 – SMS-owa ścieżka zakupowa w e-commerce

Andrzej Ogonowski, Brand & PR Director w SMSAPI

11:00 – Wirtualna sieć handlowców - jak ją stworzyć dzięki programowi partnerskiemu

Ewa Dudek, CEO webePartners

12:00 - Strategie optymalizacji stawek dla e-commerce

Krzysztof Masłowski, CEO Verseo & Certyfikowany Trener Google AdWords

13:00 - Monitoring Internetu w e-commerce - a co to, a komu to potrzebne?

Mikołaj Winkiel, Chief Evangelist w Brand24

14:00 – Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym?

Klaudia Śpiewak, Specjalistka ds. Marketingu i PR w Sky-Shop.pl

Gdzie możesz się zapisać?

Więcej informacji i możliwość rejestracji na całe wydarzenie Ecommerce Power lub poszczególne wystąpienia znajdziesz na stronie szkolenia. Zapraszamy też do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie poznasz aktualności i ciekawe porady z branży. Zostań silnym graczem na rynku e-commerce!

Dziennik Internautów jest patronem medialnym szkolenia. Zapraszamy do udziału!