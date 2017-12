Echa sensacji: błąd w nowym macOS. Spokojnie, już jest łatka

Od środy 29 listopada rano niefortunni użytkownicy nowego macOS (wypuszczonego 25 września) mogą pobrać oficjalną łatkę Apple'a, zaklejającą wcześniejszy, poważny błąd. Była nim możliwość zalogowania na konto root dzięki... kilkukrotnemu „potwierdzeniu” pustego lub niepoprawnego hasła.

Społeczność internetowa jest łasa na wpadki Apple'a - nie ma to jak przyłapać tytana bezpieczeństwa - a smaczku sprawie dodaje sposób, w jaki ujrzała światło dzienne. 28.11 na Twitterze pojawiła się informacja o błędzie - jego autor wolał upublicznić tę informację niż przekazać hiobową wieść producentowi bez szumu publicznego. Nie był jednak pierwszy. Od 13 listopada informacja o luce dostępna jest (również publicznie) na forum developerów Apple'a.

