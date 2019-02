E-usługi w administracji publicznej - co o nich wiemy?

Internet zmienił naszą rzeczywistość, można powiedzieć, że nie do poznania. Są niestety negatywne strony jego wpływu, ale gdyby zrobić całościowe podsumowanie, to zauważylibyśmy o wiele więcej pozytywnych przemian. Zarówno gdy mówimy o prowadzeniu działalności gospodarczej, kształtowaniu relacji międzyludzkich, jak i wpływie sieci na administrację państwową.

Administracja publiczna odkryta na nowo

Ostatnie lata w Polsce to bardzo dynamiczny rozwój e-usług publicznych, ale także wzrost liczby osób mających dostęp do internetu. Nie jest więc niczym dziwnym, że usługi online, które świadczą podmioty publiczne, są dziś raczej normą niż zaskoczeniem. Polacy, nawet ci sceptycznie podchodzący do rozwoju technologii, odczuwają poprawę na lepsze, to samo zresztą mogą powiedzieć urzędnicy, mający mniej petentów czekających w kolejce do okienka.

Rozwój e-usług publicznych w Polsce

Każdy polski obywatel ma możliwość, by korzystać z kilkuset e-usług publicznych. Znajdują się na różnych platformach i portalach rządowych, a najbardziej znane i rozpoznawalne to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), portal obywatel.gov.pl oraz biznes gov.pl. Cały czas trwają pracę nad stroną (Portal RP), która zintegruje wszystkie najważniejsze witryny: ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich. Poza tym stale modernizowane są e-usługi, ażeby załatwianie spraw urzędowych było jeszcze łatwiejsze, szybsze, wolne od problemów.

Jak korzystać z e-usług w administracji publicznej?

Każdy, kto jest w stanie potwierdzić swoją tożsamość w internecie, może korzystać z e-usług. Przeważnie weryfikacja następuje za pomocą profilu zaufanego (eGO). Stanowi on jednocześnie bezpłatne narzędzie służące jako elektroniczny podpis, co pomaga w komunikacji z administracją publiczną. Żeby uruchomić daną witrynę, musimy najpierw się zalogować do systemu. W przyszłości, jak powstanie już Portal RP, konto elektroniczne gov.pl będzie pozwalało dostać się do wszystkich cyfrowych usług administracji.

Portal gov.pl - co oferuje?

Aktualnie to szereg różnych pomocnych witryn, na których znajdziemy mnóstwo przydatnych informacji. Najbardziej znane i bardzo często odwiedzane są wspomniane wcześniej: biznes.gov.pl i obywatel.gov.pl. Pierwsza zapewnia wiarygodną i sprawdzoną wiedzę dotyczącą prowadzenia własnej firmy. Oczywiście, można też tu załatwić wiele formalności.

Druga to skarbnica informacji o tym, jak załatwić najpopularniejsze sprawy urzędowe. Każdy obywatel może tu skorzystać z popularnych e-usług jak np. uzyskanie dowodu osobistego, odpisu aktu notarialnego czy sprawdzenie danych w rejestrach państwowych. Poza tym, poprzez portal możemy wysyłać pisma do różnych urzędów. Inne znane to:

ceidg.gov.pl (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czyli elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających w Polsce);

epuap.gov.pl (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej; załatwimy tu wiele spraw);

ekrus.gov.pl (portal dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego);

praca.gov.pl (dla osób bezrobotnych);

zip.nfz.gov.pl (Zintegrowany Informator Pacjenta, gdzie znajdziemy dane gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia).

A to nie wszystko, bo e-usług jest o wiele więcej, a w przyszłości będzie wyglądało to jeszcze lepiej.

Podsumowując, warto pamiętać, że Administracja Publiczna - przez to, że gromadzi i przetwarza ogromną ilość danych - musi posiadać certyfikowany system, taki jak oferuje https://ergo.comarch.pl/. To gwarant, że nie tylko wszystko będzie funkcjonować, jak należy, ale też pewność, iż nikt niepowołany nie włamie się na jeden z portali, by wykraść cenne, wrażliwe dane.