E-Skierowanie kolejnym krokiem w informatyzacji polskiej służby zdrowia

E-skierowanie, tuż po Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl) i E-Recepcie, to kolejny krok w informatyzacji publicznej służby zdrowia. Celem budowy elektronicznej platformy gromadzenia i wymiany informacji (P1) jest powstanie zintegrowanego środowiska podsystemów, które pozwolą na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, a także ich monitorowaniem i sprawozdawczością.

Do realizacji projektu dedykowany został ogromny zespół programistów, architektów i analityków, specjalistów z zakresu hurtowni danych, wdrożeń, testów, administrowania sieciami oraz bazami danych. Nad całością prac czuwają certyfikowani Kierownicy Projektów.

Istotnym elementem wprowadzenia E-skierowania jest systemowe zagwarantowanie możliwości jego wystawienia tylko przez upoważnionych do tego pracowników medycznych. Rozwiązanie ma zagwarantować bezpieczną wymianę elektronicznej dokumentacji.

Budowana platforma komunikować się będzie z istniejącymi już systemami, do których należą m.in. cyfrowe rejestry Aptek, Farmaceutów, Diagnostów Laboratoryjnych, Lekarzy, Produktów Leczniczych, czy Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Narzędzie zintegrowane będzie także z Systemem Obsługi List Refundacyjnych oraz systemami NFZ, Głównego Urzędu Statystyczny czy Systemu Rejestrów Państwowych.

E-skierowanie stanowi jeden z kluczowych elementów systemu e-usług, planowanych do wdrożenia w ramach trwającego procesu cyfryzacji sektora medycznego w Polsce. Informatyzacja służby zdrowia ma zapewnić lepszą jakość i dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz wsparcie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. To także szansa zidentyfikowania nowych możliwości uszczelnienia systemu opieki medycznej w Polsce i optymalizacji jej kosztów. Odpowiednie narzędzia informatyczne oraz sprawny przepływ informacji w administracji publicznej jest niezbędny do efektywnego planowania opieki zdrowotnej i prowadzenia kompleksowych analiz.

Źródło: S&T